Группа А. Астана выиграла у Славии и вышла в 1/16 финала Лиги Европы

«Вильярреал» – «Маккаби» – 0:1
Гол: 0:1 – 60 Блэкмэн.
«Вильярреал» – Барбоса, Монтолио, Марин, Рукавина, Пау Торрес, Морланес (Лосано, 76), Чука, Герра (Раба, 82), Сориано (Мартинес, 62), Марио Гонсалес, Поведа.
«Маккаби» – Райкович, Бабен, Давидзада, Шпунгин, Тиби, Перец, Рикан (Баттоккио, 83), Миха (Даса, 72), Голаса, Блэкмэн (Атар, 90), Шенфельд.
Предупреждения: Тиби (14), Перец (33).
«Славия» – «Астана» – 0:1
Гол: 0:1 – 38 Аничич.
«Славия» – Лаштувка, Нгаде-Нгаджуи, Соболь, Фридрих, Югас, Соучек, Ротань (ван Бурен, 68), Данни, Стох, Змргал (Сикора, 76), Шкода (Нецид, 17).
«Астана» – Эрич, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич, Граховац, Маевский, Мужиков (Малый, 84), Томасов (Муртазаев, 68), Кабананга, Твумаси (Деспотович, 90).
Предупреждения: Соболь (42), Мужиков (53), Эрич (78), Шитов (83), Стох (88), Нецид (90).
Источник — Sport.ua
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