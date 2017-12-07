Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Группа А. Астана выиграла у Славии и вышла в 1/16 финала Лиги Европы

«Вильярреал» дома минимально уступил «Маккаби»

  • 07.12.2017 22:13
  • 100 просмотров
  • 0 комментария
Метки
«Вильярреал» – «Маккаби» – 0:1
Гол: 0:1 – 60 Блэкмэн.
 
«Вильярреал» – Барбоса, Монтолио, Марин, Рукавина, Пау Торрес, Морланес (Лосано, 76), Чука, Герра (Раба, 82), Сориано (Мартинес, 62), Марио Гонсалес, Поведа.
«Маккаби» – Райкович, Бабен, Давидзада, Шпунгин, Тиби, Перец, Рикан (Баттоккио, 83), Миха (Даса, 72), Голаса, Блэкмэн (Атар, 90), Шенфельд.
 
Предупреждения: Тиби (14), Перец (33).
«Славия» – «Астана» – 0:1
Гол: 0:1 – 38 Аничич.
 
«Славия» – Лаштувка, Нгаде-Нгаджуи, Соболь, Фридрих, Югас, Соучек, Ротань (ван Бурен, 68), Данни, Стох, Змргал (Сикора, 76), Шкода (Нецид, 17).
«Астана» – Эрич, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич, Граховац, Маевский, Мужиков (Малый, 84), Томасов (Муртазаев, 68), Кабананга, Твумаси (Деспотович, 90).
 
Предупреждения: Соболь (42), Мужиков (53), Эрич (78), Шитов (83), Стох (88), Нецид (90).

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.