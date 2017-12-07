Роналду получил пятый Золотой мяч

Динамо с победой! Играли на расслабоне, было заметно. Удачного жребия в 1\16! Желательно Астану

Посмотри на прическу Месси, когда он начинал играть в Барсе

Хоть ти 1-йб хоть 2-йб бонуси за вихід в плей-офф не дають. 2 очка розділи на 5 команд = 0,200.

контракты отменили?

Динамо з перемогою молодці. Матч не дивився як і жоден матч ДК в ЛЄ бо грають зі слабачками. Але ...

Шапаренко за стрижку разорвать надо - как баба выглядит, патлы, сцука больше, чем у большинства д...

Как же приятно смотреть на игру молодёжи Динамо. Цыганков, Шапаренко, Шепелев - это наше будущее!...