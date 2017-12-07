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Роналду получил пятый Золотой мяч

Форвард «Реала» сравнялся с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси

  • 07.12.2017 21:29
  • 5486 просмотров
  • 15 комментария
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francefootball.fr
© francefootball.fr
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии France Football.
 
32-летний форвард сборной Португалии получил 5-й «Золотой мяч» в карьере и сравнялся с нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.
 
Роналду до этого становился обладателем «Золотого мяча» в 2008-м, 2013-м, 2014-м и 2016-м годах. По итогам сезона-2016/17 32-летний португалец выиграл Лигу чемпионов (лучший бомбардир – 12 голов), чемпионат Испании (25 голов в 29 матчах), чемпионат мира среди клубов (лучший бомбардир – 4 гола), Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
 
Топ-10 игроков планеты по версии France Football
 
1. Криштиану Роналду («Реал»)
 
4. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)
 
5. Лука Модрич («Реал»)
 
6. Серхио Рамос («Реал»)
 
7. Килиан Мбаппе («Монако»/»ПСЖ»)
 
8. Нголо Канте («Челси»)
 
9. Роберт Левандовски («Бавария»)
 
10. Харри Кейн («Тоттенхэм»).

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 07.12.2017 21:34
    -2
    Вітання. Хоча могли Буфону дати. імхо.
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    bukin.a
    online
      bukin.a, 07.12.2017 21:34
    -9
    А де Ярмоленка???
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    allo_oleg
      allo_oleg, 07.12.2017 21:35
    +9
    2,3????
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    Den96
    online
      Den96, 07.12.2017 21:38
    0
    allo_oleg, 07.12.2017 21:35
    2,3????
    На джерелі ще немає, пізніше додамо. Але є чуйка, що Мессі і Неймар ;)
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    Рома Чеховський
    online
      Рома Чеховський, 07.12.2017 21:39
    +12
    Заслужив. Чувак який при рахунку по мячах 1-4 в користь Лео робить 5-5 заслуговує визнання. Плюс Рону 32 і це машина від 2008року з супер фінтами він переріс в гравця який пахав і все робив на полі в 2011-2015 потім в машину для голів. 25 дотиків за матч до м'яча і гол. Тепер тягне команду в іграх з топами. Минулого року після 1/8 лч мав забито 2 м'ячі а Лео 10. В кінці турніру став найкращим форвардом 12 м'ячів. Просто браво.
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    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 07.12.2017 21:41
    -9
    Вот за что ему опять дали мяч?! Ну реально же Месси в 100 раз ярче играет чем он!
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    Stefan Khekimoff
    online
      Stefan Khekimoff, 07.12.2017 21:43
    -10
    Сначала Месси (нужно-не нужно) надавали золотых мячей, теперь Криштиану - типа восстановить справедливость. Ребята получили явно по 2 мяча лишних. А прошло 10! лет - что никого не было (хотя бы ОДНОГО) достойного за этот период. Причём оба на уровне сборных (особенно Месси) ничего не добились. Рон стал чемпионом Европы, в прошлом году получил заслуженно (особенно учитывая, что ему за 30-ник). Целое поколение футболистов никак не отмечено. Те же Иньеста, Хави (в своё время) Левандовски, Бейл (в своё время), сейчас Кейн, ван Перси (гол испанцам только чего стоит), да долго можно перечислять. Нет, тупо этим двоим, то одному, то другому. Даже понизили статус приза, чесное слово...
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    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 07.12.2017 21:44
    0
    ivangroznii, 07.12.2017 21:41
    Вот за что ему опять дали мяч?! Ну реально же Месси в 100 раз ярче играет чем он!
    На бані твій месі сидить
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 07.12.2017 21:44
    +2
    2-3 милевский и алиев)))
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 07.12.2017 21:56
    0
    Кто такой Рональд?))
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    Henriklarsson
    online
      Henriklarsson, 07.12.2017 22:02
    +1
    Stefan Khekimoff, 07.12.2017 21:43
    Причём оба на уровне сборных (особенно Месси) ничего не добились.
    Месси как бы тоже финалистом чемпионата мира был. Или второе место в мире это уже ничего?
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    meverrick
      meverrick, 07.12.2017 22:03
    +2
    Спорт.юа Ви хоть напишіть хто був у трійці притендентів.... Десятку написали, но без 2-го 3-го місця. Напишіть що сьогодні відбулась церемонія нагородження...
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    Сергей Соловьянов
    online
      Сергей Соловьянов, 07.12.2017 22:12
    0
    meverrick, 07.12.2017 22:03
    Спорт.юа Ви хоть напишіть хто був у трійці притендентів.... Десятку написали, но без 2-го 3-го місця. Напишіть що сьогодні відбулась церемонія нагородження...
    месси и неймар 2и3 места...легче стало?)п.с.- сам догадался
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    serge1234
    online
      serge1234, 07.12.2017 22:13
    +1
    ivangroznii, 07.12.2017 21:41
    Вот за что ему опять дали мяч?! Ну реально же Месси в 100 раз ярче играет чем он!
    Яркий ни ЛЧ, ни чемпионата выиграть не сподобился. По нулям с Юве за 2 игры всем стадом. За что Мяч? За голы клубам уровня Сельты?
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    Brian10
    online
      Brian10, 07.12.2017 22:16
    0
    ivangroznii, 07.12.2017 21:41
    Вот за что ему опять дали мяч?! Ну реально же Месси в 100 раз ярче играет чем он!
    Месси командный игрок, Роналду индивидуально сильный. Золотой мяч получает не команда, а игрок. Роналду обьективно сильнее.
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