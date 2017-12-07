Роналду получил пятый Золотой мяч

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии France Football.
32-летний форвард сборной Португалии получил 5-й «Золотой мяч» в карьере и сравнялся с нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.
Роналду до этого становился обладателем «Золотого мяча» в 2008-м, 2013-м, 2014-м и 2016-м годах. По итогам сезона-2016/17 32-летний португалец выиграл Лигу чемпионов (лучший бомбардир – 12 голов), чемпионат Испании (25 голов в 29 матчах), чемпионат мира среди клубов (лучший бомбардир – 4 гола), Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
Топ-10 игроков планеты по версии France Football
1. Криштиану Роналду («Реал»)
4. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)
5. Лука Модрич («Реал»)
6. Серхио Рамос («Реал»)
7. Килиан Мбаппе («Монако»/»ПСЖ»)
8. Нголо Канте («Челси»)
9. Роберт Левандовски («Бавария»)
10. Харри Кейн («Тоттенхэм»).
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