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Заря – Атлетик: стартовые составы команд

Все ведущие «мужики» выйдут в старте на заключительный матч группового раунда Лиги Европы

  • 07.12.2017 21:14
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Getty Images
© Getty Images

Сегодня, 7 декабря, луганская «Заря» поведет заключительный поединок группового раунда Лиги Европы против «Атлетика». Матч начнется в 22:05 по киевскому времени.

«Заря»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Артем Гордиенко, Артем Сухоцкий, Александр Андриевский, Александр Караваев, Артём Громов, Игорь Харатин, Руслан Бабенко, Иури Фрейтас, Максим Лунёв

«Атлетик»: Яго Эррерин, Микел Баленсиага, Микель Сан-Хосе, Унаи Нуньес, Эмерик Лапорт, Иньиго Лекуе, Маркель Сусаета, Микель Рико, Рауль Гарсия, Аритц Адуриц, Иньяки Уильямс

Источник — Sport.ua

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