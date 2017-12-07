Заря – Атлетик: стартовые составы команд

Сегодня, 7 декабря, луганская «Заря» поведет заключительный поединок группового раунда Лиги Европы против «Атлетика». Матч начнется в 22:05 по киевскому времени.
«Заря»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Артем Гордиенко, Артем Сухоцкий, Александр Андриевский, Александр Караваев, Артём Громов, Игорь Харатин, Руслан Бабенко, Иури Фрейтас, Максим Лунёв
«Атлетик»: Яго Эррерин, Микел Баленсиага, Микель Сан-Хосе, Унаи Нуньес, Эмерик Лапорт, Иньиго Лекуе, Маркель Сусаета, Микель Рико, Рауль Гарсия, Аритц Адуриц, Иньяки Уильямс
Источник — Sport.ua
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Проиграш Зари -
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