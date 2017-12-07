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Гудыма требует снять с Карпат 3 очка

Львовский клуб может потерять очки из-за невыплаты долга по зарплате перед бывшим игроком

  • 07.12.2017 21:02
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fckarpaty.com
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Представитель бывшего футболиста «Карпат» Владимир Гудыма Андрей Руденко требует у Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины лишить львовский клуб трех очков в случае дальнейшего игнорирования решений КДК.
 
КДК ФФУ 30 ноября обязал «Карпаты» забрать иск из Франковского районного суда Львова, в котором клуб пытался обязать ФФУ пересмотреть свое решение от 9 июля 2014 года по которому «Карпаты» должны выплатить Гудыме 74 тысячи долларов.
 
«Это подмена понятий и жонглирование юридическими терминами. Лицо, иск которого оставили без рассмотрения, может позже опять обратиться в суд. Карпаты не выполнили четкое требование КДК ФФУ – не отказались от иска в гражданском суде. Клуб не соблюдает дисциплинарные правила ФИФА, которые запрещают решать футбольные споры в судах общей юрисдикции», — сказал Руденко.
 
Отметим, что на данный момент в активе Карпат 14 очков и они идут на 11-м месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Источник — Sportarena

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