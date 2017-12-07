Украина попала во вторую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Стали известны корзины перед жеребьевкой Лиги наций, которая пройдет в Лозанне 24 января.
Сборная Украины, которая выступит в лиге B, попала во вторую корзину вместе с национальными командами Швеции, Ирландии, а также Боснии и Герцеговины.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина при жеребьевке будут разведены.
Лига А
Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания;
Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия;
Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды.
Лига B
Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия;
Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина;
Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.
Лига С
Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения;
Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия;
Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия;
Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.
Лига D
Корзина 1: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия;
Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург;
Корзина 3: Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта;
Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.
Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию нового европейского турнира сборных, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.
Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.
Источник — УЕФА
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