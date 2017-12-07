Украина попала во вторую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Стали известны корзины перед жеребьевкой Лиги наций, которая пройдет в Лозанне 24 января.

Сборная Украины, которая выступит в лиге B, попала во вторую корзину вместе с национальными командами Швеции, Ирландии, а также Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина при жеребьевке будут разведены.

Лига А

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания;

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия;

Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды.

Лига B

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия;

Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина;

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Лига С

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения;

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия;

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия;

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Лига D

Корзина 1: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия;

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург;

Корзина 3: Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта;

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию нового европейского турнира сборных, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.