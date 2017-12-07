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Украина попала во вторую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

На групповой стадии украинцы избегут встречи со сборными Швеции, Ирландии и Боснии и Герцеговины

  • 07.12.2017 20:41
  • 6818 просмотров
  • 8 комментария
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Getty Images. Сборная Украины по футболу
© Getty Images. Сборная Украины по футболу
Стали известны корзины перед жеребьевкой Лиги наций, которая пройдет в Лозанне 24 января.
 
Сборная Украины, которая выступит в лиге B, попала во вторую корзину вместе с национальными командами Швеции, Ирландии, а также Боснии и Герцеговины. 
 
Ранее сообщалось, что Россия и Украина при жеребьевке будут разведены.
 
Лига А
 
Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания;
 
Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия;
 
Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды.
 
Лига B
 
Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия;
 
Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина;
 
Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.
 
Лига С
 
Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения;
 
Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия;
 
Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия;
 
Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.
 
Лига D
 
Корзина 1: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия;
 
Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург;
 
Корзина 3: Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта;
 
Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.
 
Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию нового европейского турнира сборных, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.
 
Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    o.p.2017
    online
      o.p.2017, 07.12.2017 20:52
    -5
    дивизион Д, 4 группа будет самая интересная
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    Вячеслав Куценко
    online
      Вячеслав Куценко, 07.12.2017 20:56
    +2
    o.p.2017, 07.12.2017 20:52
    дивизион Д, 4 группа будет самая интересная
    Это корзины если ты не понял
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    zhyr
    online
      zhyr, 07.12.2017 20:57
    +3
    це не група, це кошик
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    xyst78
    online
    xyst78, 07.12.2017 21:06
    0
    А з дивізіону D куди вилетять? В Азію?
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    kung_vv
    online
      kung_vv, 07.12.2017 21:15
    +2
    Никто никуда не вылетит из дивизиона Д. Зато те сборные смогут посоревноваться с равными по силе, а не влетать по 0:8 от Германии - в чем тут спортивный принцип?
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    kosfcsd
    online
      kosfcsd, 07.12.2017 22:05
    0
    Если они в разных корзинах то могут попасть в одну группу, а если были бы в одной корзине то в одну группу не попали бы, или я чего то не понял ?
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    Andy Van
    online
      Andy Van, 07.12.2017 22:05
    0
    че то я не пойму как будут группы выглядеть? 3 или 4 команды в группе, если по 3 то это порожняк полный, посчитайте сколько матчей будет за сезон, вообщем херню сделали...
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    kosfcsd
    online
      kosfcsd, 07.12.2017 22:09
    0
    А понял, если Украина попадет в одну группу ее перенесут в следующую.
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