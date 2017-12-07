Динамо разгромом Партизана завершило групповой турнир Лиги Европы

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Лига Европы. Группа В
«Динамо» (Киев) - «Партизан» (Белград) - 4:1 (3:1)
Николай Морозюк, 6, Жуниор Мораес, 28, 31, 77 (с пенальти) - Марко Евтович, 45+4 (с пенальти)
«Динамо»: Георгий Бущан, Евгений Хачериди, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (Денис Гармаш, 66), Николай Морозюк, Николай Шапаренко (Артем Беседин, 77), Виктор Цыганков (Дерлис Гонсалес, 83), Жуниор Мораес
«Партизан»: Владимир Стойкович, Милан Митрович, Мирослав Вуличевич, Неманья Милетич, Неманья Милетич, Данило Пантич, Марко Евтович, Эвертон Луис (Петар Джуричкович, 77), Сейдуба Сума, Леандре Тавамба, Теофилус Соломон (Огнен Ожегович, 66)
- Эвертон Луис, 40. Неманья Милетич, 47. Петар Джуричкович, 89.
Арбитр: Павел Гиль (Польша)
Удары (в створ): 7 (5) - 8 (5)
Угловые: 4 - 5
Оффсайды: 3 - 0
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина)
ДИНАМО - ПАРТИЗАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
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Юрий Алпатов, 07.12.2017 22:05 Будете смеятся но Циганков и Шапаренко могут со следующего сезона уже играть в европе. Люди не боятся играть. Я получил удовольствие. Спасибо. Любую команду хочу в плей офф. Со всеми можно играть вот кого надо в зборную вызывать, а не 2-х талантливых лавочников....
У них все впереди. Но скауты могут забрать. Та же боруссия.
Посмотри на прическу Месси, когда он начинал играть в Барсе
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