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Динамо разгромом Партизана завершило групповой турнир Лиги Европы

Команда Александра Хацкевича с первого места группы В вышла в плей-офф Лиги Европы

  • 07.12.2017 21:59
  • 2539 просмотров
  • 25 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы. Группа В

«Динамо» (Киев) - «Партизан» (Белград) - 4:1 (3:1)

Николай Морозюк, 6, Жуниор Мораес, 28, 31, 77 (с пенальти) - Марко Евтович, 45+4 (с пенальти)

«Динамо»: Георгий Бущан, Евгений Хачериди, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (Денис Гармаш, 66), Николай Морозюк, Николай Шапаренко (Артем Беседин, 77), Виктор Цыганков (Дерлис Гонсалес, 83), Жуниор Мораес

«Партизан»: Владимир Стойкович, Милан Митрович, Мирослав Вуличевич, Неманья Милетич, Неманья Милетич, Данило Пантич, Марко Евтович, Эвертон Луис (Петар Джуричкович, 77), Сейдуба Сума, Леандре Тавамба, Теофилус Соломон (Огнен Ожегович, 66)

- Эвертон Луис, 40. Неманья Милетич, 47. Петар Джуричкович, 89.


Арбитр: Павел Гиль (Польша)

Удары (в створ): 7 (5) - 8 (5)
Угловые: 4 - 5
Оффсайды: 3 - 0

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина)

ДИНАМО - ПАРТИЗАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

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Комментарии
    silverland1988
    online
      silverland1988, 07.12.2017 22:17
    0
    Динамо з перемогою молодці. Матч не дивився як і жоден матч ДК в ЛЄ бо грають зі слабачками. Але кінцеві рахунки дивлюся. Тут дехто сказав що Циганков та Шапаренко будуть грати в Європі незабаром після такої гри, але я думаю що клас гравця показовий у матчах з сильними суперниками. Окрім Того має бути стабільність, а не раз провал, а друга гра - вдало. Коли там вже попадеться хоча б середнячок щоб подивитися на гру динамівської молоді?
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    VAD
    online
    VAD, 07.12.2017 22:17
    0
    Юрий Алпатов, 07.12.2017 22:12
    VAD, 07.12.2017 22:09
    Юрий Алпатов, 07.12.2017 22:05 Будете смеятся но Циганков и Шапаренко могут со следующего сезона уже играть в европе. Люди не боятся играть. Я получил удовольствие. Спасибо. Любую команду хочу в плей офф. Со всеми можно играть вот кого надо в зборную вызывать, а не 2-х талантливых лавочников....

    У них все впереди. Но скауты могут забрать. Та же боруссия.
    контракты отменили?
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 22:19
    0
    Віктор, 07.12.2017 22:13
    Сколько баллов в рейтинг УЕФА принесла победа Динамо и выход в плей-офф с первого места?
    Хоть ти 1-йб хоть 2-йб бонуси за вихід в плей-офф не дають. 2 очка розділи на 5 команд = 0,200.
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    Dynamo_s_Dnepra
    online
      Dynamo_s_Dnepra, 07.12.2017 22:19
    0
    Andy Van, 07.12.2017 22:17
    Шапаренко за стрижку разорвать надо - как баба выглядит, патлы, сцука больше, чем у большинства девок!!!

    Посмотри на прическу Месси, когда он начинал играть в Барсе
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    Brian10
    online
      Brian10, 07.12.2017 22:20
    0
    Динамо с победой! Играли на расслабоне, было заметно. Удачного жребия в 1\16! Желательно Астану
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