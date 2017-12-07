В Киеве избили представителей Партизана и сербских журналистов

Солидо, ты старое дряхлое недопонимание вобще никому неинтересен, даже мировые експерты в боксе н...

Солидо, ты старое дряхлое недопонимание вобще никому неинтересен, даже мировые експерты в боксе н...

Ломаченко чемпион, ты кто???

Я не против рекламы - я все понимаю, но в меру. А не так, как эти...делают - я уже в рекламе спор...

Ну ты всех тоже не равняй.

Cербам потрібно протриматись щоб вчорашній рекорд за поребриків не повторити Коля ще як мінім...

молодь тащить. я радий за дк, як ніколи.

В текущем году в Украине избили 85 журналистов (официальные данные на 04/12) - до сих пор обходил...

"Ночью украинские болельщики напали на четверых сербов с пиротехникой и арматурой" а с ...