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В Киеве избили представителей Партизана и сербских журналистов

Ночью украинские болельщики напали на четверых сербов с пиротехникой и арматурой

  • 07.12.2017 20:06
  • 1981 просмотров
  • 9 комментария
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Sportske.net
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Представителей белградского «Партизана» и сербских журналистов дважды избили в Киеве перед поединком 6-го тура Лиги Европы «Динамо» – «Партизан»
 
Ночью украинские болельщики напали на четверых сербов с пиротехникой и арматурой, сербы избежали серьезных травм.
 
Также сегодня днем десятка фанатов напали на двух сербских журналистов, которые получили ранения головы и были доставлены в больницу.
 
Sport.ua проводит текстовую онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Партизан».

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Комментарии
    Ihor Kindyak
    online
    Ihor Kindyak, 07.12.2017 20:09
    +1
    Бидлота. Краще б напоїли щоб ті аж о б і с р а л и с ь .
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    winger_ua
    online
      winger_ua, 07.12.2017 20:15
    +4
    Какая "команда" - такие и болельщики! С 1974 по 1986 ни матча не пропускал, а на это отстойное (вместе с т.н. "президентом") - смотреть противно!
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    grifon
    online
      grifon, 07.12.2017 20:17
    -2
    а наче вони тільки такі, наче в інших країнах все спокійно?
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    orl405
    online
      orl405, 07.12.2017 20:21
    +3
    На то она и шиза!
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    Antosha Chekhonte
    online
      Antosha Chekhonte, 07.12.2017 20:24
    -4
    Молодцы. Пышаюсь. Пособникам срусского мира так и надо.
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 07.12.2017 20:30
    -2
    этож сербы... вообще пожалели....
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    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 07.12.2017 20:37
    0
    Здравствуй, безопасный и гостеприимный город Киев!
    Сейчас пишу, просматривая игру Динамо (да, играют с "огоньком"), молодцы, конечно.
    Только вопрос СЕКЬЮРИТИ динамовского стадиона. Они там вообще ЕСТЬ или НЕТ? Что за постоянная стрельба на стадионе (причем, все равно чья!)? Я бы - УВОЛИЛ руководителя безопасности и - всех их подчиненных за такую "работу"! Если бы они не ПРОПУСКАЛИ со всякими "хлопушками" и "огоньком" народ на стадион, такого бы там беспредела не было бы.
    Короче, для гостей Киева, там безопасность гарантировать НЕКОМУ (правда, никто об этом "писем" не пишет)...
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 07.12.2017 20:46
    0
    "Ночью украинские болельщики напали на четверых сербов с пиротехникой и арматурой" а с какого х@ра сербские болельщики таскают с собой арматуру???
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    kung_vv
    online
      kung_vv, 07.12.2017 20:47
    0
    В текущем году в Украине избили 85 журналистов (официальные данные на 04/12) - до сих пор обходились только местными. Теперь перешли на заезжих. Европа, говорите?
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