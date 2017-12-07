В Киеве избили представителей Партизана и сербских журналистов

Представителей белградского «Партизана» и сербских журналистов дважды избили в Киеве перед поединком 6-го тура Лиги Европы «Динамо» – «Партизан»
Ночью украинские болельщики напали на четверых сербов с пиротехникой и арматурой, сербы избежали серьезных травм.
Также сегодня днем десятка фанатов напали на двух сербских журналистов, которые получили ранения головы и были доставлены в больницу.
Sport.ua проводит текстовую онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Партизан».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сейчас пишу, просматривая игру Динамо (да, играют с "огоньком"), молодцы, конечно.
Только вопрос СЕКЬЮРИТИ динамовского стадиона. Они там вообще ЕСТЬ или НЕТ? Что за постоянная стрельба на стадионе (причем, все равно чья!)? Я бы - УВОЛИЛ руководителя безопасности и - всех их подчиненных за такую "работу"! Если бы они не ПРОПУСКАЛИ со всякими "хлопушками" и "огоньком" народ на стадион, такого бы там беспредела не было бы.
Короче, для гостей Киева, там безопасность гарантировать НЕКОМУ (правда, никто об этом "писем" не пишет)...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.