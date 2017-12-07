УЕФА разведет Украину и Россию по разным группам в отборе к ЧЕ-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что во время жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года сборные Украины и России разведут по разным группам.
Жеребьевка квалификации Евро-2020 пройдет 2 декабря 2018 года в Дублине, а финальный турнир состоится в 13 городах Европы в 12 странах.
Напомним, что УЕФА в связи с напряженными отношениями между странами также разводит украинские и российские клубы при жеребьевке еврокубков.
Источник — ТАСС
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