УЕФА разведет Украину и Россию по разным группам в отборе к ЧЕ-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что во время жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года сборные Украины и России разведут по разным группам.

Жеребьевка квалификации Евро-2020 пройдет 2 декабря 2018 года в Дублине, а финальный турнир состоится в 13 городах Европы в 12 странах.

Напомним, что УЕФА в связи с напряженными отношениями между странами также разводит украинские и российские клубы при жеребьевке еврокубков.