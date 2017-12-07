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Динамо – Партизан: стартовые составы команд 19:10 — yuryan І знову молодь, за що дякуємо! По крайній мірі надія на футбольне майбутнє України живе!!Удачі хл... 19:08 — joe777 Шапаренко должен себя проявить. Очень талантливый парень. Да и вся молодежь Динамо смотрится очен... 19:07 — Виталик Шевченко Так є Гонсалес для чого ставити Морозюка? А ось за Шапаренка спасибі. Удачі. 19:03 — heroyam во если порвет их партизан.