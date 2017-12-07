Динамо – Партизан: стартовые составы команд

Сегодня, 7 декабря, киевское «Динамо» поведет заключительный поединок группового этапа Лиги Европы против белградского «Партизана». Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию составы команд:
«Динамо Киев»: Георгий Бущан – Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Жуниор Мораес, Виктор Цыганков, Йосип Пиварич, Виталий Буяльский, Евгений Хачериди, Николай Шапаренко, Томаш Кадар, Томаш Кендзера
«Партизан»: Стойкович – Тавамба, Вулечивич, Сума, Евтович, Бильер, Милетич (26), Митрович, Пантич, Милетич (73), Соломон.
Источник — Sport.ua
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