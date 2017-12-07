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Динамо – Партизан: стартовые составы команд

Шапаренко и Кадар выйдут с первых минут

  • 07.12.2017 18:55
  • 1618 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Сегодня, 7 декабря, киевское «Динамо» поведет заключительный поединок группового этапа Лиги Европы против белградского «Партизана». Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию составы команд:

 «Динамо Киев»: Георгий Бущан – Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Жуниор Мораес, Виктор Цыганков, Йосип Пиварич, Виталий Буяльский, Евгений Хачериди, Николай Шапаренко, Томаш Кадар, Томаш Кендзера

«Партизан»: Стойкович – Тавамба, Вулечивич, Сума, Евтович, Бильер, Милетич (26), Митрович, Пантич, Милетич (73), Соломон.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Hoholin
    online
    Hoholin, 07.12.2017 18:59
    +4
    Ну че, удачки!
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    VAD
    online
    VAD, 07.12.2017 19:03
    +4
    В стартовом составе 4!!! молодых украинских игрока, Буяльского уже можна к опытным отнести.
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    heroyam
    online
      heroyam, 07.12.2017 19:03
    -6
    во если порвет их партизан.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 19:07
    0
    Так є Гонсалес для чого ставити Морозюка? А ось за Шапаренка спасибі.
    Удачі.
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    joe777
    online
      joe777, 07.12.2017 19:08
    0
    Шапаренко должен себя проявить. Очень талантливый парень. Да и вся молодежь Динамо смотрится очень неплохо
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    yuryan
    online
    yuryan, 07.12.2017 19:10
    +1
    І знову молодь, за що дякуємо! По крайній мірі надія на футбольне майбутнє України живе!!

    Удачі хлопцям! Треба поставити жирну крапку в єврокубках в цьому році!
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