Назарий РУСИН: «Надеюсь, что сыграю с Партизаном»

Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин поделился ожиданиями от сегодняшнего противостояния с «Партизаном».



«Конечно, я очень надеюсь, что выйду на поле в предстоящем поединке с «Партизаном». Посмотрим, все будет зависеть от решения главного тренера.



Что касается нашего соперника, то отметил бы, что футболисты «Партизана» неплохо комбинируют в атаке. Особое внимание также стоит уделить игре на втором этаже, в чем наши оппоненты также сильны. Мы проанализировали те ошибки, которые были допущены в первой игре в Белграде. Постараемся их исправить.



Отмечу, что у нас сейчас в команде прекрасная атмосфера, мы хотим добыть победу в этой встрече и выйти из группы с первого места. «Динамо» всегда ставит перед собой самые высокие цели в любом турнире, в котором принимает участие. Повторюсь, мы будем играть на победу», – сказал Русин.

Напомним, поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы «Динамо» – «Партизан» состоится сегодня, 7 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало матча в 20:00.