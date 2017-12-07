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Назарий РУСИН: «Надеюсь, что сыграю с Партизаном»

Форвард «Динамо» – о заключительном матче киевлян в групповом раунде Лиги Европы

  • 07.12.2017 18:12
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ФК Динамо Киев. Назарий Русин
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин поделился ожиданиями от сегодняшнего противостояния с «Партизаном».

«Конечно, я очень надеюсь, что выйду на поле в предстоящем поединке с «Партизаном». Посмотрим, все будет зависеть от решения главного тренера.

Что касается нашего соперника, то отметил бы, что футболисты «Партизана» неплохо комбинируют в атаке. Особое внимание также стоит уделить игре на втором этаже, в чем наши оппоненты также сильны. Мы проанализировали те ошибки, которые были допущены в первой игре в Белграде. Постараемся их исправить.

Отмечу, что у нас сейчас в команде прекрасная атмосфера, мы хотим добыть победу в этой встрече и выйти из группы с первого места. «Динамо» всегда ставит перед собой самые высокие цели в любом турнире, в котором принимает участие. Повторюсь, мы будем играть на победу», – сказал Русин.

Напомним, поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы «Динамо» – «Партизан» состоится сегодня, 7 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало матча в 20:00.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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