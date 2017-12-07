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Артем ГОРДИЕНКО: «Вернидуб умеет встряхнуть команду»

Полузащитник «Зари» – о выступлении луганчан в еврокубках

  • 07.12.2017 17:59
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Getty Images
© Getty Images

Полузащитник «Зари» Артем Гордиенко рассказал о тренерских методах Юрия Вернидуба, выезде в Манчестер в прошлом сезоне и дебюте на европейской арене.

- Вы играете за «Зарю» всю профессиональную карьеру, с 2008 года. Чем вызвана такая лояльность?
- Я сам из этого региона, там же вырос. К счастью, удалось попасть в команду и продержаться в ней столько времени.

- Как изменился клуб за эти годы?
- Думаю, все видят, какой прогресс достигнут. Когда-то мы боролись за выживание, а в прошлом году завоевали бронзу. Второй сезон подряд мы выступаем на групповом этапе Лиги Европы. Клуб развивается и потихоньку идет вперед. Нужно не останавливаться и продолжать движение.

- Что стало залогом столь существенного прогресса?
- Мне кажется, это заслуга всех: от руководства до футболистов. Всех, кто вовлечен в процесс.

- В чем, по вашему мнению, сила «Зари»?
- В командной игре и коллективном духе. Что касается стиля, то это наши контратаки.

О Вернидубе

- Часто говорят, что «Заря» - отражение характера ее тренера Юрия Вернидуба. Насколько велико его влияние на игроков?
- Его влияние очень велико. Повторюсь, мы прошли путь от борьбы за выживание до группового этапа Лиги Европы. Это все благодаря тренеру, его настрою. Он очень большой мотиватор.

- Какую роль Вернидуб сыграл в вашей карьере?
- Очень большую. Он дал мне возможность дебютировать, и вот я играю в команде до сих пор.

- Вы сказали, что Вернидуб - большой мотиватор. Действительно, Вернидуба часто захлестывают эмоции. Насколько это помогает команде?
- Еще как помогает. Команде иногда требуется встряска. Когда результат не такой, как нам нужен, он находит правильные слова, чтобы нас встряхнуть, мотивировать, чтобы мы вышли на поле и показали все, что что способны.

- Не считая мотивации, чем еще отличается Вернидуб?
- Тактической работой, те же игровые схемы у нас менялись часто. Этому моменту он уделяет много внимания.

О дебюте и визите в Манчестер

- Насколько в этом сезоне помогает опыт, полученный в прошлом розыгрыше?
- Сильно. Важно еще и то, с какими именно командами мы встречались в прошлом сезоне. Это «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Фейеноорд». У нас есть ребята, которые играли в клубе и в прошлом году, и это идет нам в плюс.

- Вам запомнился дебют на групповом этапе?
- Было очень приятно. Первую игру мы проводили в Одессе. Стадион был полон, на матч пришло около 25 тысяч болельщиков. Все поддерживали нас. Обстановка очень понравилась, тем более, что в этом турнире шанс сыграть выпадает не каждому.

- Какой из шести матчей запомнился больше всего?
- Выезд в Манчестер. Особенные и стадион, и сама команда. Думаю, всем ребятам этот выезд запомнился больше всего. В Англии особая футбольная атмосфера, богатая футбольная история. Из всех матчей, там было лучше всего.

Источник — УЕФА

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