Артем ГОРДИЕНКО: «Вернидуб умеет встряхнуть команду»

Полузащитник «Зари» Артем Гордиенко рассказал о тренерских методах Юрия Вернидуба, выезде в Манчестер в прошлом сезоне и дебюте на европейской арене.



- Вы играете за «Зарю» всю профессиональную карьеру, с 2008 года. Чем вызвана такая лояльность?

- Я сам из этого региона, там же вырос. К счастью, удалось попасть в команду и продержаться в ней столько времени.



- Как изменился клуб за эти годы?

- Думаю, все видят, какой прогресс достигнут. Когда-то мы боролись за выживание, а в прошлом году завоевали бронзу. Второй сезон подряд мы выступаем на групповом этапе Лиги Европы. Клуб развивается и потихоньку идет вперед. Нужно не останавливаться и продолжать движение.



- Что стало залогом столь существенного прогресса?

- Мне кажется, это заслуга всех: от руководства до футболистов. Всех, кто вовлечен в процесс.



- В чем, по вашему мнению, сила «Зари»?

- В командной игре и коллективном духе. Что касается стиля, то это наши контратаки.



О Вернидубе



- Часто говорят, что «Заря» - отражение характера ее тренера Юрия Вернидуба. Насколько велико его влияние на игроков?

- Его влияние очень велико. Повторюсь, мы прошли путь от борьбы за выживание до группового этапа Лиги Европы. Это все благодаря тренеру, его настрою. Он очень большой мотиватор.



- Какую роль Вернидуб сыграл в вашей карьере?

- Очень большую. Он дал мне возможность дебютировать, и вот я играю в команде до сих пор.



- Вы сказали, что Вернидуб - большой мотиватор. Действительно, Вернидуба часто захлестывают эмоции. Насколько это помогает команде?

- Еще как помогает. Команде иногда требуется встряска. Когда результат не такой, как нам нужен, он находит правильные слова, чтобы нас встряхнуть, мотивировать, чтобы мы вышли на поле и показали все, что что способны.



- Не считая мотивации, чем еще отличается Вернидуб?

- Тактической работой, те же игровые схемы у нас менялись часто. Этому моменту он уделяет много внимания.



О дебюте и визите в Манчестер



- Насколько в этом сезоне помогает опыт, полученный в прошлом розыгрыше?

- Сильно. Важно еще и то, с какими именно командами мы встречались в прошлом сезоне. Это «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Фейеноорд». У нас есть ребята, которые играли в клубе и в прошлом году, и это идет нам в плюс.



- Вам запомнился дебют на групповом этапе?

- Было очень приятно. Первую игру мы проводили в Одессе. Стадион был полон, на матч пришло около 25 тысяч болельщиков. Все поддерживали нас. Обстановка очень понравилась, тем более, что в этом турнире шанс сыграть выпадает не каждому.



- Какой из шести матчей запомнился больше всего?

- Выезд в Манчестер. Особенные и стадион, и сама команда. Думаю, всем ребятам этот выезд запомнился больше всего. В Англии особая футбольная атмосфера, богатая футбольная история. Из всех матчей, там было лучше всего.