Боруссия установила антирекорд ЛЧ, пробившись в ЛЕ с двумя очками

Дортмундская «Боруссия», проиграв в заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (2:3), заняла третье место в квартете H с двумя очками в активе.
До этого за всю истории турнира ни одна команда с аналогичным показателем не занимала место выше четвертого. «Виктория Пльзень», «Лудогорец», «Шахтер», «Селтик» и «Атлетико» занимали третью строчку с тремя баллами.
Повторить антирекорд «Боруссию» теоретически смогут, а вот «превзойти» не получится. Два очка – теоретический минимум, с которым команда может занять третье место.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
========
Потому ,что если ты наберешь 1 очко, то значит, что проиграл 5 матчей и в том числе своему конкуренту в группе.
Боруссия сыграла 2 раза в ничью с киприотами и заняла 3е место только благодаря доп. показателям
Динамо в группе с Интером, Арсеналом и Локомотивом с 10-ю очками заняло последнее место. И такое бывает
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.