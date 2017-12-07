Боруссия установила антирекорд ЛЧ, пробившись в ЛЕ с двумя очками

Дортмундская «Боруссия», проиграв в заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (2:3), заняла третье место в квартете H с двумя очками в активе.



До этого за всю истории турнира ни одна команда с аналогичным показателем не занимала место выше четвертого. «Виктория Пльзень», «Лудогорец», «Шахтер», «Селтик» и «Атлетико» занимали третью строчку с тремя баллами.



Повторить антирекорд «Боруссию» теоретически смогут, а вот «превзойти» не получится. Два очка – теоретический минимум, с которым команда может занять третье место.