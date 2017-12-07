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Боруссия установила антирекорд ЛЧ, пробившись в ЛЕ с двумя очками

Сомнительное достижение команды Петера Боса, которым вряд ли стоит гордиться

  • 07.12.2017 17:47
  • 2669 просмотров
  • 9 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Дортмундская «Боруссия», проиграв в заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (2:3), заняла третье место в квартете H с двумя очками в активе.

До этого за всю истории турнира ни одна команда с аналогичным показателем не занимала место выше четвертого. «Виктория Пльзень», «Лудогорец», «Шахтер», «Селтик» и «Атлетико» занимали третью строчку с тремя баллами.

Повторить антирекорд «Боруссию» теоретически смогут, а вот «превзойти» не получится. Два очка – теоретический минимум, с которым команда может занять третье место.

Источник — Twitter

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Комментарии
    TemaMX
      TemaMX, 07.12.2017 18:09
    -14
    А почему с 1 балом нельзя в ле пробиться? Чет я не могу вдуплить.
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    Lerlic
    Lerlic, 07.12.2017 18:14
    +7
    Потому что с одним баллом (1 ничья и 5 поражений) ты гарантированно займешь 4-е место, а в ЛЕ попадает только 3-е.
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    Sirrko
      Sirrko, 07.12.2017 18:15
    +12
    TemaMX, 07.12.2017 18:09
    А почему с 1 балом нельзя в ле пробиться? Чет я не могу вдуплить.
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    Потому ,что если ты наберешь 1 очко, то значит, что проиграл 5 матчей и в том числе своему конкуренту в группе.
    Боруссия сыграла 2 раза в ничью с киприотами и заняла 3е место только благодаря доп. показателям
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    zhyr
      zhyr, 07.12.2017 18:15
    +7
    а як команда може набрати 1 бал і пройти? якщо тільки 1 раз зіграли внічию, значить інші матчі програли, а відповідно і програли прямому конкуренту, в якого вже мінімум 3 бали повино бути
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    velence1
      velence1, 07.12.2017 18:17
    +1
    ярмола рулит
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    VAD
    online
    VAD, 07.12.2017 18:18
    +9
    frankov1, 07.12.2017 18:16
    Дерьмола рулит,куда не попадет,так сразу та команда в попе.
    Подогреваешь зимой табуретку свою?
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    norma_zap
    online
    norma_zap, 07.12.2017 18:40
    0
    Боруссия заняла 3 место и вышла в ЛЕ с учетом её нынешней игры это позитивный результат , Феенорд, Андерлехт и Марибор с удовольствием согласятся на 2 очка вместо трех и выходом в ЛЕ, а так теоретически можно и с 9 очками быть последними
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    Aleks_97
      Aleks_97, 07.12.2017 18:50
    +3
    Мне вспомнилось Наполи, которое с 12 очками было третьим.
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    joe777
    online
      joe777, 07.12.2017 18:54
    -1
    Aleks_97, 07.12.2017 18:50
    Мне вспомнилось Наполи, которое с 12 очками было третьим.

    Динамо в группе с Интером, Арсеналом и Локомотивом с 10-ю очками заняло последнее место. И такое бывает
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