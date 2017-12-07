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Игроки Партизана получат 100 тысяч евро за победу над Динамо

Руководство сербской команды пообещало выплатить бонус игрокам в случае победы над украинцами

  • 07.12.2017 17:33
  • 168 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Игроки белградского «Партизана» будут финансово мотивированы в мачте с киевским «Динамо».

Сообщается, что руководство команды пообещало выплатить футболистам 100 тысяч евро в случае победы над командой Александра Хацкевича. Добавим, что только такой исход встречи обеспечит соперникам украинского клуба первое место в группе.

Напомним, поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы «Динам» – «Партизан» состоится сегодня, 7 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский» Начало матча в 20:00.

Источник — Спортски журнал

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 07.12.2017 17:39
    +2
    Как по мне главное чтоб Заря сегодня выиграла. Если б был выбор я пожертвовал бы победой Динамо ради Зари. Все равно 1 место может вывести Динамо например на Наполи, а оно нам надо?
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