Игроки Партизана получат 100 тысяч евро за победу над Динамо

Игроки белградского «Партизана» будут финансово мотивированы в мачте с киевским «Динамо».
Сообщается, что руководство команды пообещало выплатить футболистам 100 тысяч евро в случае победы над командой Александра Хацкевича. Добавим, что только такой исход встречи обеспечит соперникам украинского клуба первое место в группе.
Напомним, поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы «Динам» – «Партизан» состоится сегодня, 7 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский» Начало матча в 20:00.
Источник — Спортски журнал
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