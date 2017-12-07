Кварцяный избран главой Федерации футбола Волыни

Член исполкома ФФУ Виталий Кварцяный вновь избран главой Федерации футбола Волыни.
На пост главы ФФВ претендовали 64-летний Кварцяный, который до этого руководил федерацией с 2013 года, а также заместитель прокурора Волыни 32-летний Ярослав Голынський.
Заслушав программы кандидатов, делегаты решили проводить выборы нового президента ФФВ в открытом режиме. После двух туров голосования главой федерации вновь избрали Виталия Кварцяного.
Напомним, на прошлой неделе Кварцяный покинул пост президента ФК «Волынь», но все еще остается почетным президентом луцкого клуба.
Источник — Sportarena
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