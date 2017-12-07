Кварцяный избран главой Федерации футбола Волыни

Член исполкома ФФУ Виталий Кварцяный вновь избран главой Федерации футбола Волыни.

На пост главы ФФВ претендовали 64-летний Кварцяный, который до этого руководил федерацией с 2013 года, а также заместитель прокурора Волыни 32-летний Ярослав Голынський.

Заслушав программы кандидатов, делегаты решили проводить выборы нового президента ФФВ в открытом режиме. После двух туров голосования главой федерации вновь избрали Виталия Кварцяного.

Напомним, на прошлой неделе Кварцяный покинул пост президента ФК «Волынь», но все еще остается почетным президентом луцкого клуба.