Андрей ВОРОБЕЙ: «Марлос – топ-футболист Европы»

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей поделился мнением о матче «горняков» против «Манчестер Сити» (2:1).
— На игру донецких бразильцев могло повлиять присутствие главного тренера их сборной?
— Безусловно. Мотивация в таких случаях заметно повышается. Наверное, лучше других это прочувствовали авторы голов Бернард и Исмаилии (улыбается). Шутка. А если серьезно, все иностранцы горняков сыграли хорошо. За футболистами следят ведь не только тренеры, но и агенты, селекционеры. Такие матчи — хорошая возможность, чтобы понравиться именитому европейскому клубу…
— Но Марлоса сборная Бразилии уже не получит. Полузащитник национальной команды Украины снова был на высоте?
— Марлос — это топ-футболист Европы. Когда он в форме, ему очень сложно противостоять в индивидуальном плане. В этот раз он, как и вся команда, пока были силы, терзал оборону англичан, отдал две голевые передачи…
— Самый важный матч — ближайший, но в случае с «Шахтером» можно сказать, что такая игра состоялась 13 сентября?
— Как оказалось, да. Во-первых, поединок против «Наполи» был первым на групповой стадии, после него горняки, обыгравшие итальянцев, получили психологическое преимущество.
— ПСЖ, «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Бешикташ». Кого бы вы хотели в соперники для «Шахтера» в 1/8 финала?
— По именам, конечно, предпочтительнее для горняков выглядит «Бешикташ», но вы же сами видели, что турки не оставили шансов своим оппонентам в группе. К тому же еще неизвестно, в какой форме будут команды в середине февраля. На этой стадии слабых соперников уже точно не будет, поэтому я воздержусь от прогнозов. Главное, чтобы будущий противник оказался «Шахтеру» по зубам…
Сергей ДЕМЬЯНЧУК
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.