Андрей ВОРОБЕЙ: «Марлос – топ-футболист Европы»

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей поделился мнением о матче «горняков» против «Манчестер Сити» (2:1).



— На игру донецких бразильцев могло повлиять присутствие главного тренера их сборной?

— Безусловно. Мотивация в таких случаях заметно повышается. Наверное, лучше других это прочувствовали авторы голов Бернард и Исмаилии (улыбается). Шутка. А если серьезно, все иностранцы горняков сыграли хорошо. За футболистами следят ведь не только тренеры, но и агенты, селекционеры. Такие матчи — хорошая возможность, чтобы понравиться именитому европейскому клубу…



— Но Марлоса сборная Бразилии уже не получит. Полузащитник национальной команды Украины снова был на высоте?

— Марлос — это топ-футболист Европы. Когда он в форме, ему очень сложно противостоять в индивидуальном плане. В этот раз он, как и вся команда, пока были силы, терзал оборону англичан, отдал две голевые передачи…



— Самый важный матч — ближайший, но в случае с «Шахтером» можно сказать, что такая игра состоялась 13 сентября?

— Как оказалось, да. Во-первых, поединок против «Наполи» был первым на групповой стадии, после него горняки, обыгравшие итальянцев, получили психологическое преимущество.



— ПСЖ, «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Бешикташ». Кого бы вы хотели в соперники для «Шахтера» в 1/8 финала?

— По именам, конечно, предпочтительнее для горняков выглядит «Бешикташ», но вы же сами видели, что турки не оставили шансов своим оппонентам в группе. К тому же еще неизвестно, в какой форме будут команды в середине февраля. На этой стадии слабых соперников уже точно не будет, поэтому я воздержусь от прогнозов. Главное, чтобы будущий противник оказался «Шахтеру» по зубам…



Сергей ДЕМЬЯНЧУК