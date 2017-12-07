Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ВОРОБЕЙ: «Марлос – топ-футболист Европы»

Бывший игрок «Шахтера» – о бразильских легионерах донецкого клуба

  • 07.12.2017 16:52
  • 593 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Роман Хоботов. Андрей Воробей
© Роман Хоботов. Андрей Воробей

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей поделился мнением о матче «горняков» против «Манчестер Сити» (2:1).

— На игру донецких бразильцев могло повлиять присутствие главного тренера их сборной?
— Безусловно. Мотивация в таких случаях заметно повышается. Наверное, лучше других это прочувствовали авторы голов Бернард и Исмаилии (улыбается). Шутка. А если серьезно, все иностранцы горняков сыграли хорошо. За футболистами следят ведь не только тренеры, но и агенты, селекционеры. Такие матчи — хорошая возможность, чтобы понравиться именитому европейскому клубу…

— Но Марлоса сборная Бразилии уже не получит. Полузащитник национальной команды Украины снова был на высоте?
— Марлос — это топ-футболист Европы. Когда он в форме, ему очень сложно противостоять в индивидуальном плане. В этот раз он, как и вся команда, пока были силы, терзал оборону англичан, отдал две голевые передачи…

— Самый важный матч — ближайший, но в случае с «Шахтером» можно сказать, что такая игра состоялась 13 сентября?
— Как оказалось, да. Во-первых, поединок против «Наполи» был первым на групповой стадии, после него горняки, обыгравшие итальянцев, получили психологическое преимущество.

— ПСЖ, «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Бешикташ». Кого бы вы хотели в соперники для «Шахтера» в 1/8 финала?
— По именам, конечно, предпочтительнее для горняков выглядит «Бешикташ», но вы же сами видели, что турки не оставили шансов своим оппонентам в группе. К тому же еще неизвестно, в какой форме будут команды в середине февраля. На этой стадии слабых соперников уже точно не будет, поэтому я воздержусь от прогнозов. Главное, чтобы будущий противник оказался «Шахтеру» по зубам…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.