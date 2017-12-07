МБОКАНИ: «Не готов к переходу в Шахтер, проходил подобное в Бельгии»

Нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани рассказал о приоритетах в карьере, а также поделился планами на будущее.



— У вас есть желание остаться в «Динамо»?

— Я уже говорил СМИ, что мой приоритет — киевское «Динамо». Я от своих слов не отказываюсь.



— Что вас убедит остаться в Киеве?

— Принимать решение буду только я. Никто и ничто не в состоянии на меня повлиять. Если я решу, вы тут же узнаете



— Трудно не заметить, что в нынешнем сезоне вы прогрессируете. Из-за доверия Хацкевича или есть другие причины?

— В первую очередь это благодаря доверию тренера. Когда я чувствую, что мне доверяют, я играю и приношу пользу. У меня автоматически появляется желание отблагодарить тренера за доверие. Я усерднее работаю на тренировках, а потом все это воспроизвожу во время игр.



— Вы настолько ярко выглядите в «Динамо», что хочется спросить — не чувствуете ли вы, что ваш уровень на голову выше всего, что есть здесь?

— Да, я это чувствую. Но в Украине помимо меня есть хорошие игроки, уровень которых достаточно высок. Не думаю, что только я выделяюсь.



— Вы получаете удовольствие от футбола в исполнении киевского «Динамо»?

— Если бы я не получал, меня б здесь не было. Я и остался только по той причине, что мне нравится играть в киевском «Динамо». Я нашел общий язык с тренером, с партнерами по команде. Мне нравится здешний дух. Здесь очень много шутят, и мне это по душе.



— Насколько вам важно опередить Феррейру в гонке снайперов?

— Сначала команда, а потом личные амбиции. Главное — чемпионство. Если в придачу я еще и выиграю гонку бомбардиров — будет здорово.



— Если бы вас позвал «Шахтер»...

— Я играю за «Динамо», поэтому перейти к прямому конкуренту не совсем правильно. Подобные вещи я пережил в Бельгии — переходил из «Стандарда» в «Андерлехт». Одного раза мне хватило. Конечно, нельзя зарекаться. Но сейчас я не готов к таким радикальным переменам.