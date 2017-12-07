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МБОКАНИ: «Не готов к переходу в Шахтер, проходил подобное в Бельгии»

Форвард «Динамо» – о планах на ближайшее будущее

  • 07.12.2017 16:27
  • 3200 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани
© ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани

Нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани рассказал о приоритетах в карьере, а также поделился планами на будущее.

— У вас есть желание остаться в «Динамо»?
— Я уже говорил СМИ, что мой приоритет — киевское «Динамо». Я от своих слов не отказываюсь.

— Что вас убедит остаться в Киеве?
— Принимать решение буду только я. Никто и ничто не в состоянии на меня повлиять. Если я решу, вы тут же узнаете

— Трудно не заметить, что в нынешнем сезоне вы прогрессируете. Из-за доверия Хацкевича или есть другие причины?
— В первую очередь это благодаря доверию тренера. Когда я чувствую, что мне доверяют, я играю и приношу пользу. У меня автоматически появляется желание отблагодарить тренера за доверие. Я усерднее работаю на тренировках, а потом все это воспроизвожу во время игр.

— Вы настолько ярко выглядите в «Динамо», что хочется спросить — не чувствуете ли вы, что ваш уровень на голову выше всего, что есть здесь?
— Да, я это чувствую. Но в Украине помимо меня есть хорошие игроки, уровень которых достаточно высок. Не думаю, что только я выделяюсь.

— Вы получаете удовольствие от футбола в исполнении киевского «Динамо»?
— Если бы я не получал, меня б здесь не было. Я и остался только по той причине, что мне нравится играть в киевском «Динамо». Я нашел общий язык с тренером, с партнерами по команде. Мне нравится здешний дух. Здесь очень много шутят, и мне это по душе.

— Насколько вам важно опередить Феррейру в гонке снайперов?
— Сначала команда, а потом личные амбиции. Главное — чемпионство. Если в придачу я еще и выиграю гонку бомбардиров — будет здорово.

— Если бы вас позвал «Шахтер»...
— Я играю за «Динамо», поэтому перейти к прямому конкуренту не совсем правильно. Подобные вещи я пережил в Бельгии — переходил из «Стандарда» в «Андерлехт». Одного раза мне хватило. Конечно, нельзя зарекаться. Но сейчас я не готов к таким радикальным переменам.

Источник — Журнал «Футбол»

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Комментарии
    Am-Shegar
    online
      Am-Shegar, 07.12.2017 16:39
    0
    Пора бы Суркису начать переговоры о продлении контракта, пока зарубежные клубы не перехватили.
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    Наталия Басистая
    online
      Наталия Басистая, 07.12.2017 16:55
    0
    Шахтеру такого плана игрок ой как не помешал бы, но переход прав Мбокани не возможен.. Его просто не поймут, это будет самоуничтожение
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    chebyraashka_lox
    online
      chebyraashka_lox, 07.12.2017 16:58
    -3
    пидзец будет Динамо если Вида, Мбокани уйдут,
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    ZAKARPATFAN (Ужгород)
    online
      ZAKARPATFAN (Ужгород), 07.12.2017 17:02
    +2
    Шахтарю не потрібні габариті брьовна типу Мбокані які можуть вдало зіграти лише головою поштовхатися спереду та прикрити мяч корпусом. Були вже такі типу Брандао чи Селезньова і не прижилися. Шахтарю в атаці потрібні швидкісні та креативні гравці які ще й до того ж мають хороший удар ногою в тому числі і із далеку.
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    orl405
    online
      orl405, 07.12.2017 17:44
    0
    Конечно, нельзя зарекаться.

    Тонкий намек ... Дал знак. Ну чтож посмотрим. Да и Мориентас бы ддя ЛЧ не помешал. А потом на сдедущий цикл в сюорную.
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