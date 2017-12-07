ШЕВЧУК: «Цена Исмаили – 100 миллионов, таких защитников сейчас нет»

Футбольный эксперт Вячеслав Шевчук выразил мнение по поводу игры «Шахтера» против «Манчестер Сити» (2:1) и рассказал, кого «горняки» точно обыграют в плей-офф ЛЧ.



«В Харькове все болельщики «Шахтера» получили кайф. Вчера был спектакль. И мало команд в мире сегодня может показать такую игру, как «Шахтер», особенно – на фоне такого клуба, как «Манчестер Сити». На фоне топ-команды они показали топ-игру».



На протяжении всей игры «Шахтер» доминировал. Может быть, во втором тайме они опустились, но это было сознательно, все-таки счет был 2:0. По сути, за всю игру у «Манчестер Сити» был один момент – пенальти, довольно спорный.



Надеюсь, что в скором будущем осуществится мечта «Шахтера». С такой игрой им по силам даже выиграть Лигу Чемпионов.



Фонсека в костюме Зорро? Пацан сказал - пацан сделал. Тренер сказал - тренер сделал. Сказал, придет в костюме - пришел. Он всегда выполняет свои обещания. Он порядочный и открытый человек, я его уважаю. Думаю, он заслуживает завоевать Лигу Чемпионов.



Исмаили? Своей игрой он заслужил этой зимой перейти в топ-клуб. Я думаю, его цена сегодня 100 миллионов, потому что таких защитников сейчас нет. Если Данило стоит 35, то Исмаили сколько?.



Жеребьевка? Видя, как играет «МЮ», я хочу, чтоб «Шахтеру» попался «Манчестер». И я могу заключить пари: 3:0 в пользу «Шахтера». Просто без шансов – при той игре, которую «Манчестер Юнайтед» сейчас показывает», – сказал Шевчук.