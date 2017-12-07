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ШЕВЧУК: «Цена Исмаили – 100 миллионов, таких защитников сейчас нет»

Бывший игрок «Шахтера» – о выходе «горняков» в плей-офф Лиги чемпионов

  • 07.12.2017 16:16
  • 2703 просмотров
  • 20 комментария
Метки
ФФУ. Вячеслав Шевчук
© ФФУ. Вячеслав Шевчук

Футбольный эксперт Вячеслав Шевчук выразил мнение по поводу игры «Шахтера» против «Манчестер Сити» (2:1) и рассказал, кого «горняки» точно обыграют в плей-офф ЛЧ.

«В Харькове все болельщики «Шахтера» получили кайф. Вчера был спектакль. И мало команд в мире сегодня может показать такую игру, как «Шахтер», особенно – на фоне такого клуба, как «Манчестер Сити». На фоне топ-команды они показали топ-игру».

На протяжении всей игры «Шахтер» доминировал. Может быть, во втором тайме они опустились, но это было сознательно, все-таки счет был 2:0. По сути, за всю игру у «Манчестер Сити» был один момент – пенальти, довольно спорный.

Надеюсь, что в скором будущем осуществится мечта «Шахтера». С такой игрой им по силам даже выиграть Лигу Чемпионов.

Фонсека в костюме Зорро? Пацан сказал - пацан сделал. Тренер сказал - тренер сделал. Сказал, придет в костюме - пришел. Он всегда выполняет свои обещания. Он порядочный и открытый человек, я его уважаю. Думаю, он заслуживает завоевать Лигу Чемпионов.

Исмаили? Своей игрой он заслужил этой зимой перейти в топ-клуб. Я думаю, его цена сегодня 100 миллионов, потому что таких защитников сейчас нет. Если Данило стоит 35, то Исмаили сколько?.

Жеребьевка? Видя, как играет «МЮ», я хочу, чтоб «Шахтеру» попался «Манчестер». И я могу заключить пари: 3:0 в пользу «Шахтера». Просто без шансов – при той игре, которую «Манчестер Юнайтед» сейчас показывает», – сказал Шевчук.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    PTN PNH
    online
      PTN PNH, 07.12.2017 16:24
    +25
    Во бомбануло.Пурга покруче,чем у будулая
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    Dragon9
    online
      Dragon9, 07.12.2017 16:25
    +17
    Угомоніть його хтось)) хто дивився вчора ніч ліги чемпіонів - мене зрозуміє
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    ZAKARPATFAN (Ужгород)
    online
      ZAKARPATFAN (Ужгород), 07.12.2017 16:26
    -25
    Про ціну Ісмаїлі і побиття МЮ Шевчук сказав правду. Підтримую
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 16:27
    +19
    Новы перли від Шевчука:
    1.Исмаили ? Я думаю, его цена сегодня 100 миллионов, потому что таких защитников сейчас нет. Если Данило стоит 35, то Исмаили сколько?.
    2.Жеребьевка? Видя, как играет «МЮ», я хочу, чтоб «Шахтеру» попался «Манчестер». И я могу заключить пари: 3:0 в пользу «Шахтера». Просто без шансов – при той игре, которую «Манчестер Юнайтед» сейчас показывает»
    3.Надеюсь, что в скором будущем осуществится мечта «Шахтера». С такой игрой им по силам даже выиграть Лигу Чемпионов.....Славік астанаффись
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 07.12.2017 16:32
    +3
    Шевчук! Видимо футбол у тебя все мозги выбил, которых и так мало было!
    У тебя вообще с головой не порядок? Это надо же нести такую чепуху!
    Второй состав Мансити всю игру возил Шахту! Владение мячом в первом тайме 32% у Шахтёра против 68 % у Манчестера. Первый раз вратарь Мансити коснулся мяча в середине первого тайма! Он там так замёрз, что совершил две ошибки, приведшие к голам. А вторая это вообще детская, которой воспользовался Исмаили! И за это Исмаили стоит 100 миллионов! Клоун как и Грачёв - эксперт, который обещал летом 3:0 Шахтёр взует динамовцев, а оказалось, что Шахту обули киевляне 1:0. Шахтёр уже вторую игру забить не может киевлянам! Если попадет Манчестер Юнайтед, то запасайся вазели*ном с Грачёвым, Денисовым и Леоненко!
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    Dragon9
    online
      Dragon9, 07.12.2017 16:35
    +13
    Зовсім мозги поплили. Давайе дивитися правді в очі.
    Обіграли ман сіті 2 складу + немотивований. Хто б там що не говорив. Лінія захисту ман сіті це далеко не топ команда.
    2 юнака і 2 далеких дублери.
    Ценрт поля тільки ферна основний.
    Напад Сане і жесус з натяжкою.
    Всі решта без ігрової практики.
    Так що давайте не робити з шахтаря Барсу)
    От попадуть на суперника в 1/8 тоді і поговоримо, який шахтьор топ клуб)
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    scorpio16
    online
      scorpio16, 07.12.2017 16:35
    +16
    Про Шевчука с фразой о 100 лямах за Исмаили , сразу вспомнил фильм " Джентльмены удачи " точнее цитату : " Оо даёт, видать он здорово башкой трестнулся "
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    Dragon9
    online
      Dragon9, 07.12.2017 16:39
    +8
    А ще насмішили слова рижого сєпара коли він сказав що ісмаілі кращий за сандро і марсело)) і йому давно пора в збірну.
    Манія вєлічія, чи вони шось курять?)
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    crosdelena
      crosdelena, 07.12.2017 16:50
    -1
    SEMIRAMID, 07.12.2017 16:32
    Шевчук! Видимо футбол у тебя все мозги выбил, которых и так мало было!
    У тебя вообще с головой не порядок? Это надо же нести такую чепуху!
    Второй состав Мансити всю игру возил Шахту! Владение мячом в первом тайме 32% у Шахтёра против 68 % у Манчестера. Первый раз вратарь Мансити коснулся мяча в середине первого тайма! Он там так замёрз, что совершил две ошибки, приведшие к голам. А вторая это вообще детская, которой воспользовался Исмаили! И за это Исмаили стоит 100 миллионов! Клоун как и Грачёв - эксперт, который обещал летом 3:0 Шахтёр взует динамовцев, а оказалось, что Шахту обули киевляне 1:0. Шахтёр уже вторую игру забить не может киевлянам! Если попадет Манчестер Юнайтед, то запасайся вазели*ном с Грачёвым, Денисовым и Леоненко!
    Видимо мы с тобой разные матчи смотрели.
    Ссылка
    Наталия Басистая
    online
      Наталия Басистая, 07.12.2017 16:51
    +2
    Исмаили хорошо но 100 лямов явно перебор. Я не оценщик но думаю Шахтер бы отпустил бы за 35-45 млн. в топ клуб. И больше чем 45 хоть в Китай
    Ссылка
    VAD
    online
    VAD, 07.12.2017 16:55
    +4
    Ссылка
    fiscik
    online
      fiscik, 07.12.2017 17:06
    +4
    ето наверное анегдот года от Шевчука
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    ZAKARPATFAN (Ужгород)
    online
      ZAKARPATFAN (Ужгород), 07.12.2017 17:07
    -5
    Білі мухи Динамо налетіли, —

    Все подвір'я стало біле,

    Не,злічити білих мух,

    Що летять, неначе пух.

    — Галю, Петрику, Кіндрате,

    Годі, ледарі, вам спати! —

    І побігли до санчат

    Галя, Петрик і Кіндрат.

    Всі з гори летять щодуху,

    Щоб піймати білу муху,

    А санчата їм усім

    Змайстрував старий Максим.

    Павло Тичина щось знав коли писав цей вірш ))
    Ссылка
    Zhez53
    online
    Zhez53, 07.12.2017 17:07
    +2
    И вот такой адекватный парень был у нас капитаном сборной
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 17:21
    +1
    Горець звинувачує фанів Динамо що Шевчук намолов дурниць
    Ссылка
    Dragon9
    online
      Dragon9, 07.12.2017 17:35
    0
    Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 17:21
    Горець звинувачує фанів Динамо що Шевчук намолов дурниць
    Віталік, виключи впн) не палися)
    Ссылка
    romario9090
    online
      romario9090, 07.12.2017 17:40
    -1
    ZAKARPATFAN (Ужгород), 07.12.2017 17:07
    Білі мухи Динамо налетіли, —Все подвір'я стало біле,Не,злічити білих мух,Що летять, неначе пух.— Галю, Петрику, Кіндрате,Годі, ледарі, вам спати! —І побігли до санчатГаля, Петрик і Кіндрат.Всі з гори летять щодуху,Щоб піймати білу муху,А санчата їм усімЗмайстрував старий Максим.Павло Тичина щось знав коли писав цей вірш ))

    Вася , що ти куриш ??)))
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    hijacking
    online
      hijacking, 07.12.2017 17:43
    0
    Да в целом все норм сказал. Ну про выиграть ЛЧ может и загнул и про 100 лямов за Исмаили, а так - все верно.
    Вы посмотрите матчи АПЛ, как кто играет против МанСити, так вот, так как Шахтер их возил ни одна команда не возила, за исключением может Арсенала во втором тайме.
    По поводу Данило, тоже согласен. Если он 35 стоит, то Исмаили как минимум в 2 раза больше. Тоже и Уокера касается.
    По поводу МЮ, тут просто, все бразилы Шахтера играют лучше чем игроки МЮ на соответствующих позициях (Лингарды, Янги, Мхитаряны...). У тому же МЮ весь матч автобусом стоять будет.
    Вопщем, тот кто смотрит АПЛ меня поймут.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 17:46
    0
    Dragon9, 07.12.2017 17:35

    Віталік, виключи впн) не палися)
    Я думав VPN для того і створений щоб не палитись, і не палити своє місцеЗнаходження.
    Не можу, Хром глючить, а опера звязана з Яндексом (який є ватним ресурсом, а тому заборонений законом України.)
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    Жилдабыл
    online
      Жилдабыл, 07.12.2017 17:47
    0
    Dragon9, 07.12.2017 16:25
    Угомоніть його хтось)) хто дивився вчора ніч ліги чемпіонів - мене зрозуміє
    Мне вообще показалось, что он пьяным на эфир пришел. Вел себя как то неадекватно все время.
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