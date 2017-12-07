ШЕВЧУК: «Цена Исмаили – 100 миллионов, таких защитников сейчас нет»

Футбольный эксперт Вячеслав Шевчук выразил мнение по поводу игры «Шахтера» против «Манчестер Сити» (2:1) и рассказал, кого «горняки» точно обыграют в плей-офф ЛЧ.
«В Харькове все болельщики «Шахтера» получили кайф. Вчера был спектакль. И мало команд в мире сегодня может показать такую игру, как «Шахтер», особенно – на фоне такого клуба, как «Манчестер Сити». На фоне топ-команды они показали топ-игру».
На протяжении всей игры «Шахтер» доминировал. Может быть, во втором тайме они опустились, но это было сознательно, все-таки счет был 2:0. По сути, за всю игру у «Манчестер Сити» был один момент – пенальти, довольно спорный.
Надеюсь, что в скором будущем осуществится мечта «Шахтера». С такой игрой им по силам даже выиграть Лигу Чемпионов.
Фонсека в костюме Зорро? Пацан сказал - пацан сделал. Тренер сказал - тренер сделал. Сказал, придет в костюме - пришел. Он всегда выполняет свои обещания. Он порядочный и открытый человек, я его уважаю. Думаю, он заслуживает завоевать Лигу Чемпионов.
Исмаили? Своей игрой он заслужил этой зимой перейти в топ-клуб. Я думаю, его цена сегодня 100 миллионов, потому что таких защитников сейчас нет. Если Данило стоит 35, то Исмаили сколько?.
Жеребьевка? Видя, как играет «МЮ», я хочу, чтоб «Шахтеру» попался «Манчестер». И я могу заключить пари: 3:0 в пользу «Шахтера». Просто без шансов – при той игре, которую «Манчестер Юнайтед» сейчас показывает», – сказал Шевчук.
Источник — ТК Футбол
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1.Исмаили ? Я думаю, его цена сегодня 100 миллионов, потому что таких защитников сейчас нет. Если Данило стоит 35, то Исмаили сколько?.
2.Жеребьевка? Видя, как играет «МЮ», я хочу, чтоб «Шахтеру» попался «Манчестер». И я могу заключить пари: 3:0 в пользу «Шахтера». Просто без шансов – при той игре, которую «Манчестер Юнайтед» сейчас показывает»
3.Надеюсь, что в скором будущем осуществится мечта «Шахтера». С такой игрой им по силам даже выиграть Лигу Чемпионов.....Славік астанаффись
У тебя вообще с головой не порядок? Это надо же нести такую чепуху!
Второй состав Мансити всю игру возил Шахту! Владение мячом в первом тайме 32% у Шахтёра против 68 % у Манчестера. Первый раз вратарь Мансити коснулся мяча в середине первого тайма! Он там так замёрз, что совершил две ошибки, приведшие к голам. А вторая это вообще детская, которой воспользовался Исмаили! И за это Исмаили стоит 100 миллионов! Клоун как и Грачёв - эксперт, который обещал летом 3:0 Шахтёр взует динамовцев, а оказалось, что Шахту обули киевляне 1:0. Шахтёр уже вторую игру забить не может киевлянам! Если попадет Манчестер Юнайтед, то запасайся вазели*ном с Грачёвым, Денисовым и Леоненко!
Обіграли ман сіті 2 складу + немотивований. Хто б там що не говорив. Лінія захисту ман сіті це далеко не топ команда.
2 юнака і 2 далеких дублери.
Ценрт поля тільки ферна основний.
Напад Сане і жесус з натяжкою.
Всі решта без ігрової практики.
Так що давайте не робити з шахтаря Барсу)
От попадуть на суперника в 1/8 тоді і поговоримо, який шахтьор топ клуб)
Манія вєлічія, чи вони шось курять?)
У тебя вообще с головой не порядок? Это надо же нести такую чепуху!
Второй состав Мансити всю игру возил Шахту! Владение мячом в первом тайме 32% у Шахтёра против 68 % у Манчестера. Первый раз вратарь Мансити коснулся мяча в середине первого тайма! Он там так замёрз, что совершил две ошибки, приведшие к голам. А вторая это вообще детская, которой воспользовался Исмаили! И за это Исмаили стоит 100 миллионов! Клоун как и Грачёв - эксперт, который обещал летом 3:0 Шахтёр взует динамовцев, а оказалось, что Шахту обули киевляне 1:0. Шахтёр уже вторую игру забить не может киевлянам! Если попадет Манчестер Юнайтед, то запасайся вазели*ном с Грачёвым, Денисовым и Леоненко!
Все подвір'я стало біле,
Не,злічити білих мух,
Що летять, неначе пух.
— Галю, Петрику, Кіндрате,
Годі, ледарі, вам спати! —
І побігли до санчат
Галя, Петрик і Кіндрат.
Всі з гори летять щодуху,
Щоб піймати білу муху,
А санчата їм усім
Змайстрував старий Максим.
Павло Тичина щось знав коли писав цей вірш ))
Вася , що ти куриш ??)))
Вы посмотрите матчи АПЛ, как кто играет против МанСити, так вот, так как Шахтер их возил ни одна команда не возила, за исключением может Арсенала во втором тайме.
По поводу Данило, тоже согласен. Если он 35 стоит, то Исмаили как минимум в 2 раза больше. Тоже и Уокера касается.
По поводу МЮ, тут просто, все бразилы Шахтера играют лучше чем игроки МЮ на соответствующих позициях (Лингарды, Янги, Мхитаряны...). У тому же МЮ весь матч автобусом стоять будет.
Вопщем, тот кто смотрит АПЛ меня поймут.
Віталік, виключи впн) не палися)
Не можу, Хром глючить, а опера звязана з Яндексом (який є ватним ресурсом, а тому заборонений законом України.)
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