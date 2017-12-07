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Леонардо покинул Антальяспор

Бразильский специалист не смог достичь результата в турецкой Суперлиге

  • 07.12.2017 16:02
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ФК Антальяспор
© ФК Антальяспор

Бывший главный тренер «Интера» и «Милана» Леонардо прекратил сотрудничество с «Антальяспором». Напомним, бразильский специалист принял турецкий клуб в конце сентября 2017 года.

Сообщается, что расторжение контракта состоялось по обоюдному согласию сторон.

За время, которое Леонардо был у руля «Антальяспора», одна из самых абициозных команд Турции с Это’О, Самиром Насри, Жереми Менезом и другиси известными футболистами в составе не смогла достить желаемого результата. После 14 туров «Антальяспор» занимает 14 место в турецкой Суперлиге, имея в активе всего 13 очков.

Источник — World Football

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