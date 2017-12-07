Все о жеребьевке плей-офф раунда Лиги чемпионов

Где и когда состоится жеребьевка?



Жеребьевка начнется 11 декабря в понедельник в 13:00 по Киеву. Она пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В 14:00 там же состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Кто участвует в жеребьевке?



«Бавария» (Германия)

«Базель» (Швейцария)

«Барселона»* (Испания)

«Бешикташ»* (Турция)

«Ливерпуль»* (Англия)

«Манчестер Сити»* (Англия)

«Манчестер Юнайтед»* (Англия)

«Пари Сен-Жермен»* (Франция)

«Порту» (Португалия)

«Реал» (Испания)

«Рома»* (Италия)

«Севилья» (Испания)

«Тоттенхэм»* (Англия)

«Челси» (Англия)

«Шахтер» (Украина)

«Ювентус» (Италия)



*победители групп

Жеребьевка слепая?



Команды поделят на две корзины: победители групп в одной, вторые места в другой. Друг с другом не могут сыграть представители одной национальной ассоциации и клубы, которые выступали в одной группе. О прочих ограничениях будет объявлено непосредственно перед жеребьевкой.

Где следить за жеребьевкой?



Ее можно будет посмотреть в прямом эфире на одном из телеканалов Футбол 1/2, а также на сайте UEFA.com.

Когда состоятся матчи?



Посеяные победители групп проведут первые матчи 1/8 финала на выезде 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоится 6/7 и 13/14 марта.

Что дальше?



13/14 и 20/21 февраля: 1/8 финала, первые матчи

6/7 и 13/14 марта: 1/8 финала, ответные матчи

16 марта: жеребьевка 1/4 финала

3/4 апреля: 1/4 финала, первые матчи

10/11 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

13 апреля: жеребьевка полуфинала и финала

24/25 апреля: 1/2 финала, первые матчи

1/2 мая: 1/2 финала, ответные матчи

26 мая: финал («Олимпийский», Киев)