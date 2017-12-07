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Все о жеребьевке плей-офф раунда Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится в понедельник, 11 декабря, в 13:00 по Киеву

  • 07.12.2017 15:32
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УЕФА
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Где и когда состоится жеребьевка?

Жеребьевка начнется 11 декабря в понедельник в 13:00 по Киеву. Она пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В 14:00 там же состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Кто участвует в жеребьевке?

«Бавария» (Германия)
«Базель» (Швейцария)
«Барселона»* (Испания)
«Бешикташ»* (Турция)
«Ливерпуль»* (Англия)
«Манчестер Сити»* (Англия)
«Манчестер Юнайтед»* (Англия)
«Пари Сен-Жермен»* (Франция)
«Порту» (Португалия)
«Реал» (Испания)
«Рома»* (Италия)
«Севилья» (Испания)
«Тоттенхэм»* (Англия)
«Челси» (Англия)
«Шахтер» (Украина)
«Ювентус» (Италия)

*победители групп

Жеребьевка слепая?

Команды поделят на две корзины: победители групп в одной, вторые места в другой. Друг с другом не могут сыграть представители одной национальной ассоциации и клубы, которые выступали в одной группе. О прочих ограничениях будет объявлено непосредственно перед жеребьевкой.

Где следить за жеребьевкой?

Ее можно будет посмотреть в прямом эфире на одном из телеканалов Футбол 1/2, а также на сайте UEFA.com.

Когда состоятся матчи?

Посеяные победители групп проведут первые матчи 1/8 финала на выезде 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоится 6/7 и 13/14 марта.

Что дальше?

13/14 и 20/21 февраля: 1/8 финала, первые матчи
6/7 и 13/14 марта: 1/8 финала, ответные матчи
16 марта: жеребьевка 1/4 финала
3/4 апреля: 1/4 финала, первые матчи
10/11 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
13 апреля: жеребьевка полуфинала и финала
24/25 апреля: 1/2 финала, первые матчи
1/2 мая: 1/2 финала, ответные матчи
26 мая: финал («Олимпийский», Киев)

Источник — УЕФА

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