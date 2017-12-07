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Где смотреть матч Лиги Европы Заря – Атлетик

Подопечных Юрия Вернидуба устроит только победа

  • 07.12.2017 15:13
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Метки
ФК Атлетик Бильбао
© ФК Атлетик Бильбао

Сегодня, 7 декабря, «Заря» проведет решающий поединок группового этапа Лиги Европы против «Атлетика». Обе команды борются за выход из группы. Луганчан устроит только победа, клубу из Бильбао для выхода со второго места будет достаточно ничьей. В случае, если «Эстурсунд» потеряет очки в параллельном матче с «Гертой», победа в сегодняшнем матче выведет «Атлетик» с первого места.

Поединок состоится во Львове, на «Арене Львов». Начало встречи в 22:05. Прямая трансляция матча на телеканалах «Украина» и «Футбол 2».

Анонс поединка «Заря» – «Атлетик» читайте здесь.

Источник — Sport.ua

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