Шахтер берет свое

Достигнутый «Шахтером» успех в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов трудно переоценить со всех точек зрения. Фонсека, приход которого в донечкую команду сопровождался рядом существенных изменений (например, периодической игрой в два нападающих) в свое время стартовал в главном клубном турнире Европы не слишком успешно. Пожалуй, «не слишком успешно» будет наиболее точным определением, так как упущенное буквально из рук превосходство над зловещим для нас «Янг Бойз» в августе 2016-го года многими воспринималось как нелепая случайность.

Подтверждения этому Фонсеке следовало предоставить в нынешнем сезоне, где по многочисленным и справедливым оценкам «горнякам» досталась избыточно сильная группа. Кроме того, над наставником донецкой команды довлел груз неизбежных оценок и сравнений с командой и достижениями эпохи Луческу. Сейчас можно констатировать португальский специалист справился со стоявшими перед ним вызовами. Причем в такой характеристике, как интенсивность игры с командами, объективно превосходящими «горняков» по классу, «Шахтер» формирования Фонсеки, пожалуй, превосходит коллективы времен именитого предшественника.

Усреденные позиции игроков говорят об имевшемся территориальном преимуществе гостей. Однако во многом это обусловлено игрой по счету, а это уже говорит о том, что хозяева контролировали игру. У «Шахтера» обращает на себя ставшая в итоге важной высокая позиция Исмаили.

Именно смелую, самоотверженную игру своих подопечных главный тренер отмечал не раз в послематчевых комментариях. Повторимся, что это приходилось на игры с наиболее титулованными соперниками по Лиге чемпионов – «Наполи» и «Манчестер Сити». Ведь в свое время при встрече с подобными соперниками Луческу упрекали в излишнем прагматизме, оборонительной стратегии, не соответствующей типажу имеющихся в его распоряжении игроков бразильского происхождения. Пожалуй, сдвиг игры в направлении атаки и агрессии, достигнутый в этом процессе баланс, наиболее соответствующий ментальности игроков команды, является наиболее общей характеристикой результатов тактической работы Фонсеки.

КОМБИНАЦИИ ГВАРДИОЛЫ

Главной загадкой, которую обсуждали пожалуй еще на старте турнира, являлась «первичность» состава «Манчестер Сити». Ведь с оглядкой на форму английского гранда в том, что к заключительному матчу сезона он обеспечит себе участие в плей-офф сомневаться не приходилось. И действительно, в планировании состава руки у Гвардиолы оказались развязанными – несмотря на сообщения о том, что «Сити везет в Харьков сильнейший состав», изменения коснулись половины стартового состава. По сравнению с зеркальной игрой в Манчестере в основе появились 5 новых игроков, заметная часть из которых и вовсе оказалась дебютантами.

Удары по таймам «Шахтера» (слева) и «Манчестер Сити» (справа).

Превосходство гостей в числе обострений во втором тайме не привело к результатам - в итоге и ударов и попаданий в створ «Шахтер» нанес больше.

Перестройка коснулась всех линий команды гостей, и прежде всего – обороны. Здесь выход фактических дебютантов Адарабиойо и Фодена Гвардиола решил компенсировать двумя решениями. Первым стал переход на мало практикуемую им нынче игру в три центральных защитника. Во вторую очередь игру молодых (Фодену лишь 17 лет) защитников был призван определенный им в партнеры по обороне опытный Фернандиньо. Тем не менее, решение это было весьма рискованное, граничащее с самоуверенностью штаба каталонца. Ведь косвенно это предполагало смещение акцентов и ресурсов в игре на безусловное доминирование (а как иначе для «МанСити»?), но тем не менее – в гостевом матче.

Кроме того, это же решение налагало особые требования в объемах перемещений и эффективности игровой работы обоих латералей, один из которых один (Д.Силва) являлся альтернативным игроком, а второй – молодым дебютантом. В схеме игры в 3(5) защитников действия линейных футболистов играют решающую роль, а поначалу у Д,Силвы и Фодена дела шли вовсе не гладко. По данным InStat, за первый тайм оба футболиста выиграли на двоих лишь 3 дуэли, и те – в обороне.

Расположение футболистов в разные промежутки владения - «Шахтера» (вверху) и «Манчестер Сити» (внизу). И здесь Исмаили (желтый) выдвинут вперед. Обе команды без мяча используют высокую оборону. Внизу видна игра гостей в три центральных защитника, обозначены перемещения латералей при перестройке в оборону (белые), а также смещения компактной обороны хозяев (оранжевые).

Косвенным подтверждением неоднозначности кадровых решений Гвардиолы стала невысокая эффективность в атакующих действиях, особенно в условиях явного преимущества во втором тайме. Несмотря на насыщение фланговых зон атакующими игроками и явное территориальное преимущество, лишенный лидеров Агуэро и Де Брейне «Манчестер Сити» так и не смог превзойти хозяев в числе ударов по воротам, а в точности их исполнения – и вовсе значительно уступил, лишь дважды попав в створ. На фоне 64% владения мячом и большего числа атак (71/105) это выглядит еще большей неудачей. Кроме того отметим, что по тем же данным InStat, «Манчестер Сити» почти втрое (77/218) превзошел «Шахтер в числе передач в финальную треть поля, но не сумел извлечь из этого выгоды, так и не забив с игры.

«ШАХТЕР» УПРАВЛЯЕТ ИГРОЙ

В условиях часто высокого прессинга со стороны соперника «Шахтер» сделал ставку на ускоренную доставку мяча в атаку и стремительное развитие комбинаций. Второй мяч, забитый Исмалили являет собой прекрасную иллюстрацию данного подхода, он вероятно и составлял основную часть тактического решения, о котором накануне говорил Фонсека. Отметим, что подобно позиционному нападению, и в реализации быстрых атак хозяева также превзошли соперника, завершив, по данным InStat, 8 быстрых атак ударами и доведя их реализацию таким образом до впечатляющих 35%. Кроме того, «горняки» провели почти вдвое (23 против 12) больше быстрых атак. С другой стороны, «Манчествер Сити» не довел до удара ни одного своего быстрого выпада.

Динамические показатели числа ударов (слева) и успеха борьбы (справа) говорят о превосходстве хозяев в результативности в первой половине игры. Отметим, в это время «Шахтер» атаковал больше.



Вполне понятно, что забив дважды, «Шахтер» перешел во втором тайме к игре по счету с более глубокой и насыщенной линией обороны. В который раз (но в разных условиях и разным результатом), подопечные Фонсеки проводят не просто «разные таймы», а игру с явно отличающимися по ходу матча установками. Это в равной степени говорит о том, что тренер управляет тактикой по ходу матча, а также о том, что его решения доходят до игроков и реализуются ими на поле.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСМАИЛИ

Примечательно, что игрок, проведший на поле лишь 2/3 времени матча может без сомнений считаться в нем ключевым. Кроме забитого второго мяча отметим и участие защитника в первой результативной комбинации, когда он отвлек внимание защитников (все тех же Д.Силвы и Адарабиойо) ложным забеганием. Это дало возможность Бернарду свободнее подготовить удар. За время, проведенное на поле, Исмаили продемонстрировал высокую тактическую и индивидуальную результативность. По ходу игры он занимал активную (гораздо выше Бутко) фланговую позицию, что, в общем-то и сделало возможным его прорыв. Второй забитый мяч не следствие лишь неудачного выхода Эдерсона – Исмаили принудил его к ошибке. Наконец отметим, что по данным InStat, Исмалили выиграл 91% (10 из 11 единоборств), что для флангового атакующего защитника является предельно высоким показателем.





Обобщая сказанное, нужно отметить, что успех «Шахтера» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов напрямую обусловлен эффективностью в тактической постановке игры. Особо следует отметить, что даже с топ-командами Европы сегодня «горняки» стараются действовать агрессивнее, чем раньше – по возможности берут игру первым номером на себя и часто влияют на ход матча собственными решениями, касаются они атаки или обороны. Следует также отметить и индивидуальный прогресс футболистов под руководством Фонсеки. Примером тому является заметно прибавивший в результативности Бернард, а также изменившаяся роль Тайсона, который теперь стал основным разыгрывающим атаки. В отсутствие Срны важнейшую роль флангового движителя атак теперь взял на себя Исмаили.



Да, прошедший матч сопровождался не слишком удачными решениями Хосепа Гвардиолы, но тем не менее, он стал квинтэссенцией текущего положения дел. Наверняка данному процессу благоприятствует и новый стиль работы наставника «горняков». В отличие от времен Луческу, футболисты команды видят в тренере не грозного диктатора, требующего безусловного подчинения, но единомышленника, наиболее полно использующего потенциал имеющихся в его распоряжении исполнителей.

При создании материала использованы статистические данные компании InStat.