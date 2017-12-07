Игорь ГАМУЛА: «Сейчас живу в Украине. Надеюсь, получится тут работать»

Бывший тренер «Закарпатья» Игорь Гамула оценил шансы «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов, а также поделился планами на будущее.

- А какие ваши ожидания от нынешнего «Шахтера» в этом еврокубковом сезоне?

- Сложно ответить. Сейчас же все будет зависеть от жеребьевки, а потом уже от подготовки к матчам, от трансферов. Тут сразу появляется очень много всяких «но». Кого продадут? Кого приобретут? Одно могу сказать, что уже давно в «Шахтере» не было такой короткой скамейки запасных.



- Не кажется ли вам, что нынешний состав дончан – один из самых сильных за свою историю?

- Вот если бы зимой еще прикупить двух-трех хороших футболистов, тогда с уверенностью бы так сказал. Эта команда смогла бы добраться до самых высоких вершин. А вообще, закончили эту часть Лиги чемпионов на хорошей ноте. Я приезжал на две игры и две игры эти «Шахтер» выиграл, так что все, теперь я фартовый для дончан.



- Нет ли у вас желания вернуться работать в Украину?

- Я сейчас живу в Украине. А вот с работой еще посмотрим, постараемся, это же не так, что я вот захотел и все – готово. Но, надеюсь, что все получится, ведь я очень переживаю за украинский футбол, и желаю ему только хороших результатов. За сборную, конечно, обидно. Я так болел за них в матче с хорватами, но класс игроков «клетчатых» оказался выше.



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