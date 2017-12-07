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Где смотреть матч Лиги Европы Динамо – Партизан

Команде Александра Хацкевича достаточно сыграть вничью, чтобы выиграть группу

  • 07.12.2017 14:40
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Getty Images
© Getty Images

Сегодня, 7 декабря, «Динамо» проведет заключительный поединок группового этапа Лиги Европы против «Партизана». Обе команды уже обеспечили выход в плей-офф турнира и оспорят в очной встрече первое место в группе. «Динамо» устроит ничья, чтобы финишировать на первой позиции.

 Поединок состоится в Киеве, на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 20:00. Прямая трансляция матча на телеканале «Футбол 1».

Анонс поединка «Динамо» - «Партизан» читайте здесь.

 

Источник — Sport.ua

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