Где смотреть матч Лиги Европы Динамо – Партизан

Сегодня, 7 декабря, «Динамо» проведет заключительный поединок группового этапа Лиги Европы против «Партизана». Обе команды уже обеспечили выход в плей-офф турнира и оспорят в очной встрече первое место в группе. «Динамо» устроит ничья, чтобы финишировать на первой позиции.
Поединок состоится в Киеве, на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 20:00. Прямая трансляция матча на телеканале «Футбол 1».
Анонс поединка «Динамо» - «Партизан» читайте здесь.
Источник — Sport.ua
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