ФОТО ДНЯ: Фанаты Манчестер Сити вывесили баннер «Слава героям АТО»

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Гол Бернарда претендует на гол недели в Лиге чемпионов 14:45 — cloud_on ИМХО, Бернард бил с более острого угла и траектория красивее. 14:36 — fnick Голы Мане Бернардески и Мина реально послабее..Удары Бернарда и Кр сопоставимы по красоте и сложн...

Ален Делон не пьет одеколон 14:42 — kevin2 ВАЦКО чем дальше, тем больше влюбляется в себя в футболе. Не столько комментирует, сколько навязы...

Шахтер сравнялся с Динамо по числу выходов из группы 14:42 — space1961 Игорь Петров, 07.12.2017 14:27 0С тобой спорить бесполезно, проще со стеной,а кто с тобой спорит)...

Паулу ФОНСЕКА: «Это был практически идеальный матч» 14:41 — fcshahray Показал. В этом чемпионате в очных матчах ! Поздрааляю футболистов Шахрая , молодцы! Вроде стат...