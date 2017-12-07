ФОТО ДНЯ: Фанаты Манчестер Сити вывесили баннер «Слава героям АТО»

Во время вчерашнего матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» (2:1) болельщики английской команды растянули на фан-секторе баннер «Слава героям АТО from Man City».
Напомним, победа «Шахтера» над британцами вывела украинскую команду в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник — Facebook.com
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