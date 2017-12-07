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ФОТО ДНЯ: Фанаты Манчестер Сити вывесили баннер «Слава героям АТО»

Болельщики английской команды поддержали украинских воинов

  • 07.12.2017 14:30
  • 791 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Во время вчерашнего матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» (2:1) болельщики английской команды растянули на фан-секторе баннер «Слава героям АТО from Man City».



Напомним, победа «Шахтера» над британцами вывела украинскую команду в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 07.12.2017 14:35
    +3
    Молодцы, спасибо!
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    SvobodaIgor
    online
      SvobodaIgor, 07.12.2017 14:37
    +2
    Это Суркис, пробрался к ним в сектор, что б отвести внимание от Мариуполя
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    killiastorm
    online
      killiastorm, 07.12.2017 14:38
    +6
    Ліверпуль, можна не сумніватися, також "за"
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    gljdah
    online
      gljdah, 07.12.2017 14:45
    0
    Ну, они ж не ДНРовская команда!
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