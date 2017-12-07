Паулу Фонсека в костюме Зорро. Как-то он имел неосторожность ответить на «маскарадный» вопрос, потом пообещал, что наденет это в случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Потом, естественно, СМИ раструбили во все колокола, и вуаля – результат на лице.

Вряд ли стоит этим особо восхищаться. Нормальное, по нынешним временам, явление. Я, к примеру, помню Григорчука в бейсболке Антонова в Одессе и в «аэродроме» в Азербайджане. Вот, если бы не выполнил обещания, тогда было бы о чем поговорить. Такой себе дополнительный маленький стимул для подопечных. Да и болельщикам по тяге.

В детстве «Зорро» был одним из моих любимых фильмов, на которые ходил по пять-шесть раз. Потому и обратил на это внимание: ностальгию, знаете ли, никто не отменял. Фонсеке 44 года, и, думается, в детстве он смотрел то же кино, что и я, снятое на два года позже его рождения. А значит, его героем был не престарелый Хопкинс, и не суетливый Бандерас, а утонченный Делон.

Тот самый, что говорил по-французски и был воспет Кормильцевым и компанией:

Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон.

Ален Делон, Ален Делон пьет двойной бурбон.

И впрямь негоже тренеру, чьим кумиром являлся тот самый Зорро, довольствоваться дешевым одеколоном Лиги Европы. Пора попробовать на вкус две порции американского виски из кукурузы. Распив его с партнером, которого укажет жребий в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хваленый пресловутый «Ман Сити», чей второй состав, по мнению многих, должен был вызывать у нас трепет, по информации прессы, прибыл в Харьков основным составом во главе с Гвардиолой. Который к тому же чего-там обещал наставнику «Наполи». Короче, страшно, аж жуть!

На деле, на поле вышел даже не «полуторный» стартовый состав МС. Из домашнего «старта» у «горожан» остались Эдерсон, Фернандиньо, Сане и Жезус. Тогда как у «Шахтера» мы увидели ровно тех же 11 человек, что и в Манчестере.

Кто бы и что бы ни говорил, остаюсь при своем мнении (а теперь это несравненно легче): команда, претендующая на весну в ЛЧ, проигрывать в таких условиях не имела права. Однако «Шахтер» превзошел все ожидания.

Как и практически вся групповая кампания команды Фонсеки (без оглядки на результаты), этот матч был зрелищем и смотрелся с удовольствием. На сей раз, более содержательным получился первый тайм. В нем было создано столько голевых моментов, сколько вполне хватило бы на целую нормальную игру. И почти все они на счету «Шахтера».

Вторая половина встречи, в этом смысле, вышла стандартной: три-четыре шанса, и все у команды, пытающейся отыграться. То есть, у «Ман Сити».

Если же отрешиться от болельщицкого волнения, то выйдет весьма неожиданный сюжетец. Ясно, что с таким соперником нужно было держать ухо востро, и первый же пропущенный удар был чреват потерей потерь, и все же. Смотрите, что получается.

До перерыва «Шахтер» обрушил на ворота «горожан» целый каскад атак. И уже на 32-й минуте повел в два мяча. По такой игре, а главное – по настрою команд на поединок, хотите верьте – хотите нет, чувствовалось: не отдадут.

Первый эпизод, который реально мог завершиться взятием ворот Пятова, возник лишь десять минут спустя. И это было все у Манчестера в первом тайме. Во втором же «Шахтер» играл по счету. Или, если хотите, МС так заставил его играть, только дивидендов из этого не извлек. Не считая пенальти, реализованного уже перед финальным свистком.

Немаловажно то, что большинство голевых возможностей «Ман Сити» появились у него уже в эндшпиле, в последнюю четверть часа. К чему я клоню? Три гола за этот промежуток времени «Шахтер» уж никак бы не пропустил. Во всяком случае, верится с трудом.

То есть, фактически интрига если не свернулась, то дала солидную трещину еще после второго гола команды Фонсеки. На мой взгляд, чтобы проиграть после этого такой матч, при всей разнице в уровне мотивации и степени сыгранности команд, нужно было быть редкими бездарями и неудачниками. К счастью, «Шахтер» был самим собой и взял свое по праву.

В этой игре события развивались на редкость логично. «Горняки» в первом тайме, имея классические сэм-восэм моментов, абсолютно заслуженно забили два гола. Их соперник после перерыва железобетонно «наиграл» на свой единственный гол престижа. Занавес и аплодисменты.

Лучшим из актеров этого спектакля назвал бы Тайсона. Пусть и выделялся он яркой игрой больше в первом действии. А ведь как екнуло, когда капитан остановился и захромал уже на 7-й минуте (кстати, после того как инициировал первый же голевой момент в матче) – не правда ли? Теперь представьте себе, на секундочку, что он уходит с поля, и его меняет Коваленко. Бр-рр-рр…

Я и говорю: главная личность матча. В команде Гвардиолы больше других запомнился Жезус – участник почти всех острых эпизодов у ворот Пятова, в конце концов, заработавший этот пеналь.

Ну и, конечно, гол Бернарда – это что-то особенного! Дать такого дрозда в такой-то игре! Похоже, сам Гвардиола прозрел. А я бы сказал, что этот мяч был сродни тому, что «Шахтер» пропустил в Неаполе от Инсинье. И возымел подобный же эффект и влияние на дальнейшее развитие событий.

Кстати, о «Наполи». Уж не знаю, насколько они там в Роттердаме следили за харьковскими событиями, но ответный гол пропустили вскоре после того, как здесь счет стал 2:0. А в концовке так расстроились, что самоубилися-ма, пропустив гол в большинстве и вовсе проиграв. Что ж, это лишний раз подтверждает справедливость успеха команды Зорро… извините, Фонсеки.

Что ж, налейте ему двойного бурбона – заслужил. Есть только один маленький нюанс: для данного напитка характерно тяжелое похмелье. Помните, в «Зеленом фургоне»: «Только кукурузного не давай, а то после него башка трещит». Но, станет ли «Шахтер» жертвой абстинентного синдрома, нам станет известно лишь весной. А пока – дискотека!

Что еще? Смотрел игру, как и Вы, по телику. Очень хотелось бы, чтобы комментарий соответствовал ее уровню.

Во-первых, «мне очень нравится футбол Туре, потому что он играет за «Шахтер» - это уровень фанатеющего дилетанта. Во-вторых, «Манчестер Сити» - это никак не «оно». А в-третьих, после гола Агуэро нам несколько раз повторили, что «счет становится равным» - наверное, аж до тех пор не верилось, что у такого соперника можно выигрывать в два мяча.

Как же мы все-таки их боялись, а? Хорошо, что футболисты об этом не думали.

И напоследок, там Вернидуб говорил о 18 спартанцах, способных сегодня удивить Украину. А слабо подыскать ему доспехи царя Леонида? Если дело выгорит, думаю, тоже не откажется надеть.