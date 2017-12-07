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ИСМАИЛИ: «Рады, что смогли одолеть соперника такого уровня»

Защитник «Шахтера» прокомментировал матч против «Манчестер Сити» (2:1)

  • 07.12.2017 13:18
  • 704 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Бразильский защитник, ставший игроком матча по мнению УЕФА, прокомментировал ход встречи.

– Очень важно было победить «Манчестер Сити». Эта команда провела блестящую серию без поражений, и мы все рады, что смогли одолеть такого сильного соперника. «Шахтер» показал великолепный футбол, особенно в первом тайме. Должны поздравить друг друга и всех болельщиков «горняков» с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас же необходимо сфокусироваться на заключительном матче национальной Премьер-лиги с «Зарей». 
 
– Как удалось обыграть Эдерсона перед тем, как ты отличился? 
– Голкипер «Сити» далеко вышел, и у меня получилось пробросить мяч и забить в пустые ворота. Слава Богу, что все сложилось именно так. Мы все очень счастливы.
 
– На матче присутствовал главный тренер сборной Бразилии Тите. Это стало дополнительной мотивацией? 
– Конечно, всегда чувствуешь огромную ответственность, когда на стадионе присутствуют такие люди. Но для нас самым главным было выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Все понимали, насколько эта победа важна для клуба. 
 
– Паулу Фонсека на пресс-конференцию пришел в костюме Зорро. Если вы выйдете в четвертьфинал, возможно, команда тоже что-то пообещает сделать на фарт?
– Пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов было бы очень здорово для «Шахтера». Если так случится, то мы обязательно что-нибудь придумаем интересное. 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 07.12.2017 13:29
    +9
    Немножко статистики:

    Шахтер Донецк против английских команд в Еврокубках дома:

    2000. Шахтер 3-0 Арсенал
    2009. Шахтер 2-0 Тоттенхэм
    2010. Шахтер 1-1 Фулхэм
    2010. Шахтер 2-1 Арсенал
    2012. Шахтер 2-1 Челси
    2013. Шахтер 1-1 Манчестер Юнайтед
    2017. Шахтер 2-1 Манчестер Сити

    В итоге: 5 побед, 2 ничьи, 0 поражений
    Разница голов: 13-5
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    Болела
      Болела, 07.12.2017 13:56
    +3
    дивлюся на гру Ісмаілі останні два роки і дещо сумеіваюсь, що він таки прийме громадянство України. Заграють його за Бразилію.
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