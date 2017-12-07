ИСМАИЛИ: «Рады, что смогли одолеть соперника такого уровня»

Бразильский защитник, ставший игроком матча по мнению УЕФА, прокомментировал ход встречи.

– Очень важно было победить «Манчестер Сити». Эта команда провела блестящую серию без поражений, и мы все рады, что смогли одолеть такого сильного соперника. «Шахтер» показал великолепный футбол, особенно в первом тайме. Должны поздравить друг друга и всех болельщиков «горняков» с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас же необходимо сфокусироваться на заключительном матче национальной Премьер-лиги с «Зарей».



– Как удалось обыграть Эдерсона перед тем, как ты отличился?

– Голкипер «Сити» далеко вышел, и у меня получилось пробросить мяч и забить в пустые ворота. Слава Богу, что все сложилось именно так. Мы все очень счастливы.



– На матче присутствовал главный тренер сборной Бразилии Тите. Это стало дополнительной мотивацией?

– Конечно, всегда чувствуешь огромную ответственность, когда на стадионе присутствуют такие люди. Но для нас самым главным было выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Все понимали, насколько эта победа важна для клуба.



– Паулу Фонсека на пресс-конференцию пришел в костюме Зорро. Если вы выйдете в четвертьфинал, возможно, команда тоже что-то пообещает сделать на фарт?

– Пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов было бы очень здорово для «Шахтера». Если так случится, то мы обязательно что-нибудь придумаем интересное.