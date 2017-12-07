ИСМАИЛИ: «Рады, что смогли одолеть соперника такого уровня»

Бразильский защитник, ставший игроком матча по мнению УЕФА, прокомментировал ход встречи.
– Очень важно было победить «Манчестер Сити». Эта команда провела блестящую серию без поражений, и мы все рады, что смогли одолеть такого сильного соперника. «Шахтер» показал великолепный футбол, особенно в первом тайме. Должны поздравить друг друга и всех болельщиков «горняков» с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас же необходимо сфокусироваться на заключительном матче национальной Премьер-лиги с «Зарей».
– Как удалось обыграть Эдерсона перед тем, как ты отличился?
– Голкипер «Сити» далеко вышел, и у меня получилось пробросить мяч и забить в пустые ворота. Слава Богу, что все сложилось именно так. Мы все очень счастливы.
– На матче присутствовал главный тренер сборной Бразилии Тите. Это стало дополнительной мотивацией?
– Конечно, всегда чувствуешь огромную ответственность, когда на стадионе присутствуют такие люди. Но для нас самым главным было выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Все понимали, насколько эта победа важна для клуба.
– Паулу Фонсека на пресс-конференцию пришел в костюме Зорро. Если вы выйдете в четвертьфинал, возможно, команда тоже что-то пообещает сделать на фарт?
– Пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов было бы очень здорово для «Шахтера». Если так случится, то мы обязательно что-нибудь придумаем интересное.
Источник — ФК Шахтер
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Шахтер Донецк против английских команд в Еврокубках дома:
2000. Шахтер 3-0 Арсенал
2009. Шахтер 2-0 Тоттенхэм
2010. Шахтер 1-1 Фулхэм
2010. Шахтер 2-1 Арсенал
2012. Шахтер 2-1 Челси
2013. Шахтер 1-1 Манчестер Юнайтед
2017. Шахтер 2-1 Манчестер Сити
В итоге: 5 побед, 2 ничьи, 0 поражений
Разница голов: 13-5
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