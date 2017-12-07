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Артем ФРАНКОВ: «Динамо снабдило Гармаша и его семью охраной»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков — о расстреле автомобиля Дениса Гармаша

  • 07.12.2017 12:50
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

В редакционной статье журнала «Футбол» главный редактор издания Артем Франков высказался по поводу инцидента с автомобилем игрока киевского «Динамо» Дениса Гармаша: 

«Никак нельзя пройти мимо расстрелянной из автомата машины Дениса Гармаша. Угоняли тачки в столице много и со вкусом, игроки «Динамо» не раз становились жертвами специалистов по освоению чужих авто, но такое... Не припоминаю.

Конечно, клуб снабдил игрока и его семью охраной, но тут необходимо докапываться до причины и ликвидировать ее на корню, иначе — ой-ой. «Я ничего никому не должен. У меня нет врагов. Я действительно не могу представить, кто и с какой целью мог это сделать», — слова Дениса. Что ж, моя полиция меня бережет — надеюсь, эта поговорка не прозвучит слишком уж издевательски и окажется максимально близка к истине.
 
Случившееся не может не сказаться на состоянии Гармаша, но... Еще два матча до перерыва!».
 

Источник — Sport.ua

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