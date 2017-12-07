Артем ФРАНКОВ: «Динамо снабдило Гармаша и его семью охраной»

В редакционной статье журнала «Футбол» главный редактор издания Артем Франков высказался по поводу инцидента с автомобилем игрока киевского «Динамо» Дениса Гармаша:

«Никак нельзя пройти мимо расстрелянной из автомата машины Дениса Гармаша. Угоняли тачки в столице много и со вкусом, игроки «Динамо» не раз становились жертвами специалистов по освоению чужих авто, но такое... Не припоминаю.



Конечно, клуб снабдил игрока и его семью охраной, но тут необходимо докапываться до причины и ликвидировать ее на корню, иначе — ой-ой. «Я ничего никому не должен. У меня нет врагов. Я действительно не могу представить, кто и с какой целью мог это сделать», — слова Дениса. Что ж, моя полиция меня бережет — надеюсь, эта поговорка не прозвучит слишком уж издевательски и окажется максимально близка к истине.

Случившееся не может не сказаться на состоянии Гармаша, но... Еще два матча до перерыва!».