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Перотти продлил контракт с Ромой

Аргентинец будет выступать за римлян до 2021-го

  • 07.12.2017 12:35
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ФК Рома. Диего Перотти
© ФК Рома. Диего Перотти
Итальянская «Рома» продлила контракт с Диего Перотти до июня 2021-го. 29-летний аргентинец перешел в стан «джало-росси» в январе прошлого года и с тех пор провел за команду 78 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей. 
 
В этом сезоне он провел за клуб 16 поединков (5 голов, 2 ассиста) и заслужил вызов в сборну Аргентины после почти семилетнего перерыва.

Источник — ФК Рома

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