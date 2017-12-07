Перотти продлил контракт с Ромой

Итальянская «Рома» продлила контракт с Диего Перотти до июня 2021-го. 29-летний аргентинец перешел в стан «джало-росси» в январе прошлого года и с тех пор провел за команду 78 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей.





UFFICIALE ✍️ Diego #Perotti rinnova fino al 2021! 🔶🔴#ASRoma #Perotti2021https://t.co/jJSonuxh0l pic.twitter.com/D5oMquzizM — AS Roma (@OfficialASRoma) December 7, 2017 В этом сезоне он провел за клуб 16 поединков (5 голов, 2 ассиста) и заслужил вызов в сборну Аргентины после почти семилетнего перерыва.