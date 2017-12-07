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BILD: Бавария заинтересована в Фонсеке

Немецкие журналисты утверждают, что наставник «Шахтера» попал в сферу интересов мюнхенцев

  • 07.12.2017 12:18
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AFP. Паулу Фонсека
© AFP. Паулу Фонсека
Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека попал в сферу интересов «Баварии». Контракт специалиста с украинским клубом, напомним, истекает по окончании сезона - так же, как и у наставника мюнхенского клуба Юппа Хайнкеса.
 
Его кандидатуру предложили руководству немецкого гранда - генеральному директору Карлу-Хайнцу Румменигге и спортивному директору Хасану Салихамиджичу. Однако существует проблема — одним из главных критериев для наставника «Баварии» является знание немецкого языка, а с этим у португальца проблемы.
 
Впрочем, в Украине Фонсека довольно быстро научился понимать русский язык, так что немецкий он сможет выучить довольно быстро.
 
Добавим, что 44-летний уроженец Мозамбика неплохо знаком с экс-тренером «Баварии» Пепом Гвардиолой.

Источник — Bild

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