BILD: Бавария заинтересована в Фонсеке

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека попал в сферу интересов «Баварии». Контракт специалиста с украинским клубом, напомним, истекает по окончании сезона - так же, как и у наставника мюнхенского клуба Юппа Хайнкеса.

Его кандидатуру предложили руководству немецкого гранда - генеральному директору Карлу-Хайнцу Румменигге и спортивному директору Хасану Салихамиджичу. Однако существует проблема — одним из главных критериев для наставника «Баварии» является знание немецкого языка, а с этим у португальца проблемы.

Впрочем, в Украине Фонсека довольно быстро научился понимать русский язык, так что немецкий он сможет выучить довольно быстро.

Добавим, что 44-летний уроженец Мозамбика неплохо знаком с экс-тренером «Баварии» Пепом Гвардиолой.