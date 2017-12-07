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Найджел Эдкинс возглавил Халл Сити

Тренер подписал с клубом контракт на 1,5 года

  • 07.12.2017 11:58
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Football League World. Найджел Эдкинс
© Football League World. Найджел Эдкинс
«Халл Сити» объявил о подписании контракта с главным тренеров Найджелом Эдкинсом. Соглашение заключено сроком на 18 месяцев. 
 
У 52-летнего специалиста есть опыт выхода в Премьер-лигу (с «Саутгемптоном» в 2012-м). Сегодня он должен провести первую тренировку с командой, а в субботу вывести «тигров» на матч против «Брентфорда».
 
Добавим, что «Халл Сити» под руководством предыдущего наставника, Леонида Слуцкого, в 20-ти матчах сезона одержал только 4 победы и находится на 20-м месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.

Источник — ФК Халл Сити

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