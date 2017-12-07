Найджел Эдкинс возглавил Халл Сити

«Халл Сити» объявил о подписании контракта с главным тренеров Найджелом Эдкинсом. Соглашение заключено сроком на 18 месяцев.

У 52-летнего специалиста есть опыт выхода в Премьер-лигу (с «Саутгемптоном» в 2012-м). Сегодня он должен провести первую тренировку с командой, а в субботу вывести «тигров» на матч против «Брентфорда».

Добавим, что «Халл Сити» под руководством предыдущего наставника, Леонида Слуцкого, в 20-ти матчах сезона одержал только 4 победы и находится на 20-м месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.