Заря — Атлетик. Анонс

Луганская «Заря» оказалась на пороге исторического достижения в клубной истории – возможности выйти в плей-офф Лиги Европы. Для этого в последнем туре необходимо «всего лишь» обыграть испанский «Атлетик» из Бильбао. Поначалу кажется, что задача не самая посильная, но луганчане уже сотворили сенсацию во втором туре, обыграв басков на их же поле.

Дела «Атлетика» в чемпионате Испании все не наладятся: лишь одна победа в 11-ти последних поединках, но в недавнем матче баски сумели выстоять ничью в матче с мадридским «Реалом». На этом акцентировали внимание тренеры обеих команд, мол, «Атлетик» начинает подъем с низов. Доля правды в этом есть: три ничьи в чемпионате и победа над «Гертой».

У «Зари» с момента последней встречи команд дела во внутреннем первенстве стали гораздо лучше: 10 матчей без поражений! Правда, 70% этих поединков – ничьи.

Проблем у Юрия Вернидуба перед этим поединком гораздо меньше. Наигранная обойма вся в строю. Единственное, что вызывает опасение, это травма Евгения Опанасенко. Пока не ясно, сможет ли игрок луганчан выйти на поле во Львове. Естественно, у «Зари» есть кем заменить хавбека, но не хотелось бы сбоев в «организме» команды Вернидуба.

Что касается гостей, то у них также есть небольшие проблемы. В поединке против «Реала» повреждения получили Иттураспе и Де Маркос. Участие последнего остается под вопросом. Видимо, наставник будет принимать решение в последний момент.

На пользу «Атлетику» может сыграть та ситуация, в которой «Заре» необходимо забивать и побеждать, а баскам достаточно выстоять и ничью. Главный тренер испанского коллектива на предматчевой пресс-конференции заявил, что его команда будет ждать свободные зоны, которые образуются в момент атак «Зари».

Юрий Вернидуб же заявил, что его «спартанцы» смогут удивить Украину, по крайней мере, он в это верит. Верят и футбольные болельщики страны. А как будет на самом деле – узнаем уже сегодня вечером.

Ориентировочные составы

Заря: Лунин — Опанасенко, Гречишкин, Сваток, Сухоцкий — Андриевский — Караваев, Харатин, Гордиенко, Лунев — Громов.

Атлетик: Аррисабалага – Эчейта, Нуньес, Лекуэ, Баленсиага – Рико, Сан Хосе – Вильямс, Рауль Гарсия, Сусаета — Адурис.

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7 декабря, четверг