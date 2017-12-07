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Гол Бернарда претендует на гол недели в Лиге чемпионов

Среди номинантов УЕФА - Мане, Бернардески, Сон Хон Мин и Роналду

  • 07.12.2017 11:33
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Метки
ФК Шахтер. Бернард
© ФК Шахтер. Бернард

УЕФА опубликовал пятерку претендентов на лучший гол заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Среди них - гол игрока «Шахтера» Бернарда в ворота «Манчестер Сити»:

 
Гол «мерсисайдца» Садио Мане московсокму «Спартаку»:
 
 
Футболист «Ювентуса» Федерико Бернардески забил «Олимпиакосу»:
 
 
Корейский легионер «Тоттенхэма» Сон Хон Мин отметился мячом в ворота АПОЭЛа:
 
 
Криштиану Роналду забил в поединке «Реал Мадрид» - «Боруссия Дортмунд»:
 

Источник — Sport.ua

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