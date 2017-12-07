Андрей БОГДАНОВ: «Цена ошибки сейчас запредельная»

Полузащитник «Олимпика» Андрей Богданов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ворсклой» в 19-м туре Премьер-лиги.

- Всю неделю идет активное обсуждение недоигранного матча предыдущего тура между «Карпатами» и «Олимпиком». Это не отвлекает от подготовки к «Ворскле»?

- Обидно, что мы не закончили матч во Львове, но у нас впереди важный матч, настраиваемся на «Ворсклу». Это принципиальная встреча, все понимают важность этой игры и успешного результата.

- Как считаешь, каким должен быть выход из сложившейся ситуации?

- Считаю, что мы должны были доиграть матч с «Карпатами» на следующий день, а не доигрывать его в феврале. Мое мнение – львовяне должны получить техническое поражение. Они не захотели подготовить поле к доигровке в понедельник. Сначала дали нам гарантию, что доигровка состоится, а затем все резко поменяли. Мы ведь не уехали из Львова сразу, долго ждали решения, хотели доиграть этот матч, а не разбираться в кабинетах. Но «Карпаты», судя по всему, не особо рвались доиграть игру.

- Может, чтобы не было подобных инцидентов, не стоит играть в декабре, а лучше иногда проводить матчи через два дня на третий?

- Я считаю, что это правильно. У нас еще будет два тура в феврале, когда на улице будет минус 15. Что будет с полями в это время? Надо брать пример с больших чемпионатов, где играют через два на третий, и не имеют проблем.

- Как «Олимпик» готовится к заключительному матчу в 2017 году?

- Работаем в обычном режиме, но из-за морозов вынуждены тренироваться на синтетике.

- Чем субботняя встреча будет отличаться от двух осенних матчей в Полтаве?

- Сейчас уже каждое очко на счету, близится конец первого этапа. Концентрация будет значительно выше, цена ошибки запредельная сейчас.