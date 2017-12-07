Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей БОГДАНОВ: «Цена ошибки сейчас запредельная»

Хавбек «Олимпика» - о предстоящем матче против «Ворсклы»

  • 07.12.2017 11:00
  • 157 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Полузащитник «Олимпика» Андрей Богданов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ворсклой» в 19-м туре Премьер-лиги.
 
- Всю неделю идет активное обсуждение недоигранного матча предыдущего тура между «Карпатами» и «Олимпиком». Это не отвлекает от подготовки к «Ворскле»?
- Обидно, что мы не закончили матч во Львове, но у нас впереди важный матч, настраиваемся на «Ворсклу». Это принципиальная встреча, все понимают важность этой игры и успешного результата.
 
- Как считаешь, каким должен быть выход из сложившейся ситуации?
- Считаю, что мы должны были доиграть матч с «Карпатами» на следующий день, а не доигрывать его в феврале. Мое мнение – львовяне должны получить техническое поражение. Они не захотели подготовить поле к доигровке в понедельник. Сначала дали нам гарантию, что доигровка состоится, а затем все резко поменяли. Мы ведь не уехали из Львова сразу, долго ждали решения, хотели доиграть этот матч, а не разбираться в кабинетах. Но «Карпаты», судя по всему, не особо рвались доиграть игру.
 
- Может, чтобы не было подобных инцидентов, не стоит играть в декабре, а лучше иногда проводить матчи через два дня на третий?
- Я считаю, что это правильно. У нас еще будет два тура в феврале, когда на улице будет минус 15. Что будет с полями в это время? Надо брать пример с больших чемпионатов, где играют через два на третий, и не имеют проблем.
 
- Как «Олимпик» готовится к заключительному матчу в 2017 году?
- Работаем в обычном режиме, но из-за морозов вынуждены тренироваться на синтетике.
 
- Чем субботняя встреча будет отличаться от двух осенних матчей в Полтаве?
- Сейчас уже каждое очко на счету, близится конец первого этапа. Концентрация будет значительно выше, цена ошибки запредельная сейчас.
 

Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 07.12.2017 11:42
    0
    уже втомився клоунам із Олімпіка нагадувати про Суми.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.