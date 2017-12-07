Рябоконь продолжит работать с Десной

После серии неудач в Первой лиге зашаталось кресло под наставником черниговской «Десны» Александром Рябоконем. Три поражения подряд от «Полтавы», «Руха» и «Горняка-Спорт» серьезно пошатнули позиции «северян» в турнирной таблице. Неудивительно, что руководство клуба задумалось о смене наставника. В прессе даже появилась информация о кандидатах на тренерский мостик в лице Юрия Максимова и Вячеслава Шевчука.

Впрочем, по информации источника, Александр Рябоконь останется в «Десне» и будет готовить команду ко второму кругу соревнований. Возможно, свою роль в этом сыграла неплохая игра «северян» в четвертьфинале Кубка Украины против «Динамо». Перволиговый коллектив достойно сражался с одним из грандов отечественного футбола.

Напомним, что Александр Рябоконь в прошлом сезоне завоевал с «Десной» второе место в Первой лиге, но чиновники не пустили черниговцев в элитный дивизион, сославшись на проблемы с документацией.