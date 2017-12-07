Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рябоконь продолжит работать с Десной

Руководство клуба выразило доверие тренеру

  • 07.12.2017 10:57
  • 150 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Александр Рябоконь
© Александр Рябоконь
После серии неудач в Первой лиге зашаталось кресло под наставником черниговской «Десны» Александром Рябоконем. Три поражения подряд от «Полтавы», «Руха» и «Горняка-Спорт» серьезно пошатнули позиции «северян» в турнирной таблице. Неудивительно, что руководство клуба задумалось о смене наставника. В прессе даже появилась информация о кандидатах на тренерский мостик в лице Юрия Максимова и Вячеслава Шевчука.
 
Впрочем, по информации источника, Александр Рябоконь останется в «Десне» и будет готовить команду ко второму кругу соревнований. Возможно, свою роль в этом сыграла неплохая игра «северян» в четвертьфинале Кубка Украины против «Динамо». Перволиговый коллектив достойно сражался с одним из грандов отечественного футбола.
 
Напомним, что Александр Рябоконь в прошлом сезоне завоевал с «Десной» второе место в Первой лиге, но чиновники не пустили черниговцев в элитный дивизион, сославшись на проблемы с документацией.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.