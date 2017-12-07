Робиньо, Карвалью и еще 3 футболиста, которые приговорены к тюрьме

Адам Джонсон





В чем обвинили. В том, что Джонсон

В том, что Джонсон домогался до 15-летней девушки . Игрок и юная болельщица «Сандерленда» познакомились в соцсетях в марте 2015-го, потом встретились очно, а вот дальше версии расходятся. Родители девушки считают, что женатый футболист совратил их дочь, однако Джонсон настаивает, что не имел связи с фанаткой (ну почти: в поцелуях он все же признался).

Как наказали. Прокурор требовал для Адама 10 лет заключения, но судья ограничился шестью. Джонсон дважды оспаривал решение суда и потратил на это 2 миллиона фунтов, но безрезультатно.



Что дальше. Ничего хорошего. Адам сидит в тюрьме в Лидсе, и оттуда приходят невеселые новости. Джонсона порезали бритвой, угрожали расправой, футболист впал в депрессию и нашел поддержку в среде заключенных-мусульман.



Михаил Рекуданов



“@russian_ultras: Бывший игрок «Торпедо» Михаил Рекуданов за убийство киргиза получил 6 лет колонии pic.twitter.com/bdO8TPRV0Y” 😳 — • (@histasyan) December 4, 2013



В чем обвинили. Экс-игрок «Торпедо» и «Терека» зарезал попутчика. Рекуданов утром возвращался вместе с друзьями с вечеринки и поймал машину, в которой уже сидели два киргиза. Завязался конфликт, один из пассажиров вырубил футболиста и его друга и убежал. Рекуданов догнал обидчика и шесть раз пырнул ножом.



Как наказали. Шесть лет строгого режима. Обвинение просило все 10, но суд нашел смягчающие обстоятельства. Во-первых, Рекуданов

Шесть лет строгого режима. Обвинение просило все 10, но суд нашел смягчающие обстоятельства. Во-первых, Рекуданов сам сдался органам , во-вторых потерпевший первым проявил агрессию, это подтверждает свидетель – таксист, который вез компанию.

Что дальше. Новостей из колонии не поступало. Экс-футболист вряд ли вернется в спорт: на момент выхода из тюрьмы Рекуданову будет уже 34, после шести лет без футбола он вряд ли пригодится даже клубам ПФЛ.



Рикарду Карвалью







В чем обвинили. Уход от налогов в Испании – национальная культура, как фламенко или паэлья. Так что преступление Карвалью ужасно заурядно. Рикарду не доплатил в испанскую казну 546 тысяч евро за три года в «Реале».



Как наказали. Дали семь месяцев тюрьмы и оштрафовали на 146 тысяч евро сверх нанесенного ущерба. Но в Испании осужденные до двух лет за ненасильственные преступления наказываются условно, по факту Карвалью отделался штрафом.



Что дальше. 39-летний Карвалью все так же зарабатывает на безбедную старость в китайском «Шанхай СИПГ» вместе с Оскаром и Халком – его контракт завершается в конце года. В сезоне-2017 команда стала вице-чемпионом.



Гэвин Грант



Former Milwall footballer Gavin Grant wins right to appeal Stonebridge murder conviction http://t.co/Ih6m6CYqr6 pic.twitter.com/fQHe6dbiHQ — Brent & Kilburn Times (@bktimes) October 31, 2014



В чем обвинили. Гэвин убил черного парня в неблагополучном районе Лондона в 2003-м. По версии следствия игрок «Брэдфорд Сити» из третьего дивизиона сбывал наркотики. Когда из дома члена наркобанды украли почти 20 тысяч фунтов, футболист ответил убийством грабителя в разборке. Гэвина обвиняли дважды: в 2007-м, но тогда отпустили из-за недостатка доказательств, и в 2010-м. Повторное обвинение целиком держалось на показаниях 16-летней девочки, которая опознала в Гранте убийцу.



Как наказали. Посадили пожизненно, это была показательная порка. Брент – район рядом с Уэмбли, а также одно из самых криминальных мест Лондона. Дело Гранта и подобные судились максимально строго, чтобы снизить уровень преступности. Удалось: криминала в Бренте стало в два раза меньше.



Что дальше. Ничего. Грант сидит уже семь лет. В 2014-м он подал апелляцию, но тщетно. Гэвин выйдет на свободу через 17 лет, если будет хорошо себя вести.



Фабрицио Микколи







За что обвинили. Микколи – поклонник Марадоны, итальянец даже купил серьгу Диего на аукционе. Достижения кумира на поле Микколи не повторил, зато по проблемам с судом Салентийский Ромарио от Марадоны не отстает. Микколи дал 12 тысяч евро горе-бизнесмену на открытие ночного клуба. Должник деньги так и не вернул, поэтому Фабрицио повел себя так, как и должен вести себя порядочный парень с Сицилии:

Микколи – поклонник Марадоны, итальянец даже купил серьгу Диего на аукционе. Достижения кумира на поле Микколи не повторил, зато по проблемам с судом Салентийский Ромарио от Марадоны не отстает. Микколи дал 12 тысяч евро горе-бизнесмену на открытие ночного клуба. Должник деньги так и не вернул, поэтому Фабрицио повел себя так, как и должен вести себя порядочный парень с Сицилии: обратился к сыну мафиозного босса Мауро Лоричелле. Тут как тут нагрянула полиция и выдала обвинения за вымогательство.

Как наказали. Три с половиной года заключения, хотя обвинение просило все 10. Только вот Лоричелле отделался годом условно, причем по другой статье. А как иначе, если ты сын мафиози.



Что дальше. Микколи и адвокат подают апелляцию. Логично, потому что суд наказал якобы организатора вымогательства, но проигнорировал исполнителя.



Робиньо







За что обвинили. За изнасилование. Миланский суд считает, что Робиньо с друзьями в 2013-м напоили и изнасиловали 22-летнюю албанку. Комрадов следствие не опознало, поэтому все обвинения ушли Робиньо. Известность – отстойная штука.



Как наказали. и 60 тысяч евро компенсации для албанки.

Девять лет тюрьмы и 60 тысяч евро компенсации для албанки.

Что дальше. Робиньо все еще не в колонии. У игрока есть право на две апелляции, до этого момента в Италии его трогать не будут. Да и после он вряд ли сядет: Бразилия живет по принципу «своих не бросаем» и не выдает граждан другим странам.