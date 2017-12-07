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Клубный рейтинг. Шахтер поднялся на 14-е место

У «горняков» есть шанс попасть в десятку сильнейших по итогам сезона

  • 07.12.2017 10:25
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Sport.ua
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После победы над «Манчестер Сити» донецкий «Шахтер» поднялся на 14-е место в клубном рейтинге УЕФА, сравнявшись по коэффициенту с лондонским «Арсеналом».

«Динамо» Киев пока идет на 22-й позиции и в случае победы над «Партизаном» может приблизиться к ТОП-20.

На 41-м месте числится «Днепр», «Заря» расположилась на 131-й строчке.

Источник — Sport.ua

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