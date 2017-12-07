Клубный рейтинг. Шахтер поднялся на 14-е место

После победы над «Манчестер Сити» донецкий «Шахтер» поднялся на 14-е место в клубном рейтинге УЕФА, сравнявшись по коэффициенту с лондонским «Арсеналом».
«Динамо» Киев пока идет на 22-й позиции и в случае победы над «Партизаном» может приблизиться к ТОП-20.
На 41-м месте числится «Днепр», «Заря» расположилась на 131-й строчке.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
На 22. Не видишь что ли?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.