Клубный рейтинг. Шахтер поднялся на 14-е место

После победы над «Манчестер Сити» донецкий «Шахтер» поднялся на 14-е место в клубном рейтинге УЕФА, сравнявшись по коэффициенту с лондонским «Арсеналом».

«Динамо» Киев пока идет на 22-й позиции и в случае победы над «Партизаном» может приблизиться к ТОП-20.

На 41-м месте числится «Днепр», «Заря» расположилась на 131-й строчке.