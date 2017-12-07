Андрей ШЕВЧЕНКО: «Гвардиола доволен Зинченко и даст ему шанс»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов после матча «Шахтер» - «Манчестер Сити» (2:1).

- Впечатления от игры отличные, поздравляю «Шахтер». Добились результата при хорошей игре.

- Многие считают, что «Шахтер» сегодня играл против лучшей команды мира. Вы так считаете?

- Конечно. «Манчестер Сити» сейчас находится в идеальной форме и идет в АПЛ без потери очков. Обыграть такую команду всегда очень хорошо - сегодня был важен результат и «Шахтер» его достиг.

- Как вам игра сборников в прошедшем поединке?

- Все молодцы, показали хороший уровень футбола. Отлично закончили год, и после завершающей игры УПЛ могут спокойно уходить в отпуск.

- Вы надолго задержались в раздевалке после игры...

- Я общался не только с ребятами из «Шахтера», но и с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Говорил с ним и о Зинченко. Позиция Пепа не меняется, он доволен Сашей и сказал, что даст ему шанс.

- Кого бы вы хотели увидеть соперником «Шахтера» в 1/8 финала?

- Не буду здесь давать никаких советов. Просто пожелаю «Шахтеру» удачи.