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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Гвардиола доволен Зинченко и даст ему шанс»

Главный тренер сборной Украины побывал на матче «Шахтер» - «Манчестер Сити»

  • 07.12.2017 10:16
  • 1470 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов после матча «Шахтер» - «Манчестер Сити» (2:1).

- Впечатления от игры отличные, поздравляю «Шахтер». Добились результата при хорошей игре.

- Многие считают, что «Шахтер» сегодня играл против лучшей команды мира. Вы так считаете?
- Конечно. «Манчестер Сити» сейчас находится в идеальной форме и идет в АПЛ без потери очков. Обыграть такую команду всегда очень хорошо - сегодня был важен результат и «Шахтер» его достиг.

- Как вам игра сборников в прошедшем поединке?
- Все молодцы, показали хороший уровень футбола. Отлично закончили год, и после завершающей игры УПЛ могут спокойно уходить в отпуск.

- Вы надолго задержались в раздевалке после игры...
- Я общался не только с ребятами из «Шахтера», но и с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Говорил с ним и о Зинченко. Позиция Пепа не меняется, он доволен Сашей и сказал, что даст ему шанс.

- Кого бы вы хотели увидеть соперником «Шахтера» в 1/8 финала? 
- Не буду здесь давать никаких советов. Просто пожелаю «Шахтеру» удачи.

 

Источник — terrikon.com

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Комментарии
    Юлиан Доценко
      Юлиан Доценко, 07.12.2017 11:07
    -1
    Носиться з тим Зiнченком, як дурень з писаною торбою!
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    uasportiv
    online
      uasportiv, 07.12.2017 11:40
    -1
    ...Диаз, Фоден в 17 лет играют в основе МС, а Зина свой шанс ждет... ну-ну
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