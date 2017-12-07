Юрген КЛОПП: «В этом году групповой этап получился странным»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что его команда сможет будет восприниматься грозной силой на стадии плей-офф Лиги Чемпионов.



В среду вечером против «Спартака» подопечные Клоппа продемонстрировали убийственный футбол, отправив в ворота соперника семь безответных мячей. Таким образом, «красные» завершили групповой этап на первой строчке своего квартета и с 23 забитыми голами.



Кроме того, «Ливерпуль» продлил свою беспроигрышную серию до девяти матчей, выйдя на пик формы в тот самый момент, когда 12 месяцев назад начал сбавлять обороты. Клопп надеется, что на сей раз обойдется без спада.



«Если мы будем играть, как сегодня вечером, будем столь же хладнокровно использовать свои моменты, тогда мы станем грозной силой в плей-офф».



«Однако мы располагаем теми же игроками, которые в некоторых предыдущих матчах не забивали».



«Конечно, если мы будем играть таким образом, то на 100 процентов будем грозной силой. Вы видели, как Дом Соланке сыграл против «Стоука», как Даниэль Старридж появился на замену: он мог забить два или три раза, он создал гол для Садио Мане. Это хорошо».



«Мы знали, что победа обеспечит нам первое место в группе, так что это не сюрприз, что мы можем попасть на «Баварию», «Ювентус» или «Реал». Думаю, в этом году групповой этап получился странным».



«Здесь много действительно сильных команд. Этот год довольно особенный. Нечасто ты можешь попасть на «Баварию», «Реал», «Ювентус» и других, выиграв группу».



«Антонио Конте сказал вчера, что простых соперников здесь нет, и я не думаю, что кто-либо будет счастлив попасть на нас. Мы тоже не будем счастливы, когда узнаем, с кем нам предстоит сыграть в следующем раунде, но мы будем готовы», — цитирует Клоппа Sky Sports.