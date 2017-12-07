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Шахтер сравнялся с Динамо по числу выходов из группы

Команды по разу преодолевали групповой этап

  • 07.12.2017 09:46
  • 480 просмотров
  • 3 комментария
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Донецкий «Шахтер» сравнялся с «Динамо» по числу выходов во вторую часть сезона в Лиги чемпионов. Оба наших гранда по четыре раза выходили из группы по итогам осени.

«Динамо» проходило дальше в сезонах 1997/98, 1998/99, 1999/00 (в том сезоне формат турнира предусматривал два групповых этапа, второй проводился среди лучших команд первого группового этапа и заменял стадию 1/8-й финала) и 2015/16, а «горняки» - в сезонах 2010/11, 2012/13 и 2014/15.

На счету «Динамо» выход в полуфинал, у дончан же максимум – четвертьфинал (в 2010/2011).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 07.12.2017 09:59
    0
    Сейчас бы эту стадию вместо тупой 1/8 Раньше было круче!!
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    serge1234
    online
      serge1234, 07.12.2017 10:04
    0
    Вольтрон, 07.12.2017 09:59
    Сейчас бы эту стадию вместо тупой 1/8 Раньше было круче!!
    Какую стадию? Еще одну группу? Это был бред. Там такое наигрывали. Помню игру Вали с МЮ, обоих устраивала ничья, так мяч катали всю игру, как в цирке. 1/8 куда круче этих вторых групп. Столько неожиданностей. У многих топов как раз спад идет в начале года. Очень интересно.
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    Serhiy_94
    online
      Serhiy_94, 07.12.2017 10:08
    -1
    Что то я не припоминаю, когда это Шахтер успел на выходить из групп??? 1/4 помню, вылет от Дортмунда помню, а еще????
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