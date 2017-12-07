Шахтер сравнялся с Динамо по числу выходов из группы

Донецкий «Шахтер» сравнялся с «Динамо» по числу выходов во вторую часть сезона в Лиги чемпионов. Оба наших гранда по четыре раза выходили из группы по итогам осени.

«Динамо» проходило дальше в сезонах 1997/98, 1998/99, 1999/00 (в том сезоне формат турнира предусматривал два групповых этапа, второй проводился среди лучших команд первого группового этапа и заменял стадию 1/8-й финала) и 2015/16, а «горняки» - в сезонах 2010/11, 2012/13 и 2014/15.

На счету «Динамо» выход в полуфинал, у дончан же максимум – четвертьфинал (в 2010/2011).