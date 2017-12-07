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Спартак обновил клубный и антирекорд страны

Российские клубы еще ни разу не проигрывали со счетом 0:7

  • 07.12.2017 09:23
  • 1169 просмотров
  • 2 комментария
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Поражение «Спартака» от «Ливерпуля» 0:7 стало антирекордным в истории российского футбола.

«Это самое крупное поражение «Спартака» не только в еврокубках, но и вообще в клубной истории. Прежде красно-белые проигрывали в худшем случае с разницей в пять мячей. Более того, ни одна российская или советская команда не уступала на международной арене с таким счетом. Ранее антирекордом владели ЦСКА и московское «Динамо». Оба в 1993 году пропустили по шесть безответных мячей - армейцы от «Олимпика» (групповой этап Лиги чемпионов), бело-голубые от «Айнтрахта» (1/32 финала Кубка УЕФА)», - пишет официальный портал УЕФА.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 07.12.2017 09:32
    +7
    Сперва Игореша, потом - олимпийцы, теперь самый титулованный клуб недочемпионата... Спортивная рассея не перестает радовать!
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    killiastorm
    online
      killiastorm, 07.12.2017 09:45
    +7
    З м'ясного фаршу вчора навіть їхні іскандери ржали.
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