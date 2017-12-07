Спартак обновил клубный и антирекорд страны

Поражение «Спартака» от «Ливерпуля» 0:7 стало антирекордным в истории российского футбола.
«Это самое крупное поражение «Спартака» не только в еврокубках, но и вообще в клубной истории. Прежде красно-белые проигрывали в худшем случае с разницей в пять мячей. Более того, ни одна российская или советская команда не уступала на международной арене с таким счетом. Ранее антирекордом владели ЦСКА и московское «Динамо». Оба в 1993 году пропустили по шесть безответных мячей - армейцы от «Олимпика» (групповой этап Лиги чемпионов), бело-голубые от «Айнтрахта» (1/32 финала Кубка УЕФА)», - пишет официальный портал УЕФА.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.