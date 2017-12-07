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Петр ПОРОШЕНКО: «Поздравляю Шахтер с выходом в плей-офф»

Президент Украины поздравил «горняков»

  • 07.12.2017 09:11
  • 807 просмотров
  • 4 комментария
Метки

Президент Украины Петр Порошенко поздравил «Шахтер» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 07.12.2017 09:20
    -5
    Как же ахметку не поздравить.... они же теперь кореша....
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    Жека
    online
      Жека, 07.12.2017 09:28
    0
    Ну как же без Пэтра. Всюду свое жало всунет.
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    heroyam
    online
      heroyam, 07.12.2017 09:45
    +1
    приятно поздравления президента
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    Brian10
    online
      Brian10, 07.12.2017 10:10
    0
    Андрей Гинов, 07.12.2017 09:20
    Как же ахметку не поздравить.... они же теперь кореша....
    Да они и раньше врагами не были.
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