Петр ПОРОШЕНКО: «Поздравляю Шахтер с выходом в плей-офф»

Президент Украины Петр Порошенко поздравил «Шахтер» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник — Facebook.com
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил «Шахтер» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник — Facebook.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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