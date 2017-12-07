Сегодня Вида попрощается с Динамо

После сегодняшнего матча «Динамо» с «Партизаном» Домагой Вида попрощается с болельщиками столичного клуба.

«Домагой Вида, хоть и не наденет больше футболку киевского «Динамо» до перехода в «Бешикташ», планирует попрощаться с болельщиками в четверг на «Олимпийском» после матча с «Партизаном», - сообщил на своей странице журналист СЭ Дмитрий Ильченко.

Отметим, что хорват не сыграет в сегодняшне поединке.