Сегодня Вида попрощается с Динамо

После сегодняшнего матча «Динамо» с «Партизаном» Домагой Вида попрощается с болельщиками столичного клуба.
«Домагой Вида, хоть и не наденет больше футболку киевского «Динамо» до перехода в «Бешикташ», планирует попрощаться с болельщиками в четверг на «Олимпийском» после матча с «Партизаном», - сообщил на своей странице журналист СЭ Дмитрий Ильченко.
Отметим, что хорват не сыграет в сегодняшне поединке.
Источник — Sport.ua
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