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Сегодня Вида попрощается с Динамо

Хорват попрощается с болельщиками клуба после матча с Партизаном

  • 07.12.2017 08:44
  • 1737 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Динамомания
© Динамомания

После сегодняшнего матча «Динамо» с «Партизаном» Домагой Вида попрощается с болельщиками столичного клуба.

«Домагой Вида, хоть и не наденет больше футболку киевского «Динамо» до перехода в «Бешикташ», планирует попрощаться с болельщиками в четверг на «Олимпийском» после матча с «Партизаном», - сообщил на своей странице журналист СЭ Дмитрий Ильченко.

Отметим, что хорват не сыграет в сегодняшне поединке.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Alena Ostapenko
    online
      Alena Ostapenko, 07.12.2017 09:06
    +3
    Грабеж облэенерго забрали теперь будет ставка на молодёжь
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