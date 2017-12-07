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Семь от Ливерпуля: самые крупные победы в Лиге чемпионов

Мерсисайдцам не хватило одного гола до клубного рекорда

  • 07.12.2017 08:24
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  • 2 комментария
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Разгромив «Спартак» со счетом 7:0, «Ливерпуль» стал второй командой в истории, дважды забившей в Лиге чемпионов УЕФА семь мячей, однако до клубного рекорда 2007 года красные не дотянули.

В третьем туре «Ливерпуль» с аналогичным результатом разгромил «Марибор» и повторил самую крупную выездную победу в истории Лиги чемпионов УЕФА. Ранее в Лиге чемпионов гости дважды выигрывали со счетом 7:0 - «Олимпик» у «Жилины» в ноябре 2010-го и «Шахтер» у БАТЭ в октябре 2014-го. «Ливерпуль» стал третьим, но не смог повторить свой рекорд, установленный в ноябре 2007 года. Тогда он разгромил «Бешикташ» со счетом 8:0. Восемь лет спустя этот результат повторил «Реал» в поединке с «Мальме».

Мерсисайдцы стали вторым клубом после «Баварии», который забил по семь мячей в двух матчах одного розыгрыша. Мюнхенцы в сезоне 2014/15 забивали по семь голов в поединках с «Ромой» и «Шахтером».
 
Самые крупные победы в Лиге чемпионов
8:0: «Ливерпуль» - «Бешикташ», 06.11.2007
8:0: «Реал» - «Мальме», 08.12.2015
7:0: «Ювентус» - «Олимпиакос», 10.12.2003
7:0: «Арсенал» - «Славия» Прага, 23.10.2007
0:7: «Жилина» - «Олимпик», 03.11.2010
7:0: «Валенсия» - «Генк», 23.11.2011
7:0: «Бавария» - «Базель», 13.03.2012
0:7: БАТЭ - «Шахтер», 21.10.2014
7:0: «Бавария» - «Шахтер», 11.03.2015
7:0: «Барселона» - «Селтик», 13.09.2016
0:7: «Марибор» - «Ливерпуль», 17.10.2017
7:0: «Ливерпуль» - «Спартак», 06.12.2017
7:1: «Манчестер Юнайтед» - «Рома», 10.04.2007
7:1: «Бавария» - «Спортинг», 10.03.2009
1:7: «Динамо» Загреб - «Лион», 07.12.2011
7:1: «Барселона» - «Байер», 07.03.2012
1:7: «Рома» - «Бавария», 21.10.2014
7:1: «ПСЖ» - «Селтик», 22.11.2017
6:0: «Олимпик» - ЦСКА Москва, 17.03.1993
6:0: «Лидс» - «Бешикташ», 26.09.2000
6:0: «Реал» - «Генк», 25.09.2002
6:0: «Арсенал» - «Брага», 15.09.2010
6:0: «Порту» - БАТЭ, 17.09.2014
6:0: «Челси» - «Марибор», 21.10.2014 
0:6: «Легия» - «Боруссия» Дортмунд, 14.09.2016
6:0: «Арсенал» - «Лудогорец», 19.10.2016
6:0: «Динамо» Киев - «Бешикташ», 06.12.2016
6:0: «Челси» - «Карабах», 12.09.2017
0:6: АПОЕЛ - «Реал», 21.11.2017
 
Самые результативные матчи
12: «Боруссия» Дортмунд - «Легия» 8:4, 22.11.2016
11: «Монако» - «Депортиво» 8:3, 05.11.2003
9: «Пари Сен-Жермен» - «Русенборг» 7:2, 24.10.2000
9: «Лион» - «Вердер» 7:2, 08.03.2005
9: «Вильяреал» - «Ольборг» 6:3, 21.10.2008
Самые результативные ничьи
4:4: «Гамбург» - «Ювентус», 13.09.2000
4:4: «Челси» - «Ливерпуль», 14.04.2009
4:4: «Байер» - «Рома», 20.10.2015
 

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Libero
      Libero, 07.12.2017 08:08
    0
    Смотрю, англичане больше других громили соперника. Потому как игра до самого конца и для зрителя. Вот так вот.
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    evil_back
    online
      evil_back, 07.12.2017 08:25
    0
    7:0: «Бавария» - «Шахтер», 11.03.2015

    Радует что хоть в чем то кроты рекордсмены
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