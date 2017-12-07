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Динамо и Ярмоленко могут встретиться в плей-офф Лиги Европы

«Боруссия» попала в число потенциальных соперников киевлян

  • 07.12.2017 07:59
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Динамо и Ярмоленко могут встретиться в плей-офф Лиги Европы

Определен посев команд, вылетевших из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Как известно, в Лигу Европы попали команды, занявшие третьи места на групповом этапе ЛЧ. Четыре лучших из них будут «сеяными» и попадут в корзину с победителями групп ЛЕ, четыре остальных – нет.

Если «Динамо» сегодня не проиграет «Партизану», то будет «сеяной» командой, таким образом в числе возможных соперников из ЛЧ: «Наполи», «Селтик» и «Боруссия».

Жеребьевка состоится в понедельник 11 декабря.

Источник — Sport.ua

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