Динамо и Ярмоленко могут встретиться в плей-офф Лиги Европы

Определен посев команд, вылетевших из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Как известно, в Лигу Европы попали команды, занявшие третьи места на групповом этапе ЛЧ. Четыре лучших из них будут «сеяными» и попадут в корзину с победителями групп ЛЕ, четыре остальных – нет.

Если «Динамо» сегодня не проиграет «Партизану», то будет «сеяной» командой, таким образом в числе возможных соперников из ЛЧ: «Наполи», «Селтик» и «Боруссия».

Жеребьевка состоится в понедельник 11 декабря.