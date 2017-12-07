Впервые в плей-офф ЛЧ сыграет пять команд из одной страны

Впервые в истории Лиги чемпионов УЕФА в плей-офф сыграют пять клубов из одной национальной ассоциации.



В 1/8 финала Англию представят пять команд: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». К тому же «Ливерпуль», «Сити», «МЮ» и «Тоттенхэм» заняли в группах первые места. Это лишь второй случай в истории, когда такое достижение покорилось четырем клубам из одной страны. Впервые подобное произошло в сезоне 2006/07, когда свои группы выиграли «Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси».



Долгое время в Лиге чемпионов вообще не играли пять клубов из одной страны. Впервые это произошло в сезоне 2015/16, когда на групповом этапе выступили испанские «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Валенсия» и «Севилья» (первые три тогда вышли в плей-офф).

Четыре клуба из одной страны в плей-офф

2003/04: Испания («Депортиво», «Реал», «Реал Сосьедад», «Сельта»)

2004/05: Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)

2006/07: Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)

2007/08: Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)

2008/09: Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)

2008/09: Испания («Атлетико», «Барселона», «Вильяреал», «Реал»)

2010/11: Англия («Арсенал», «МЮ», «Тоттенхэм», «Челси»)

2012/13: Испания («Барселона», «Валенсия», «Малага», «Реал»)

2013/14: Англия («Арсенал», «МЮ», «Сити», «Челси»)

2013/14: Германия («Байер», «Бавария», «Боруссия» Д, «Шальке»)

2014/15: Германия («Байер», «Бавария», «Боруссия» Д, «Шальке»)

2016/17: Испания («Атлетико», «Барселона», «Реал», «Севилья»)



Четыре клуба из одной страны в 1/4 финала

2007/08 : Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)

2008/09: Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)



Три клуба (или больше) из одной страны в полуфинале

1999/00: Испания («Барселона», «Валенсия», «Реал»)

2002/03: Италия («Милан», «Интер», «Ювентус»)

2006/07: Англия («Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)

2007/08: Англия («Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)

2008/09: Англия («Арсенал», «МЮ», «Челси»)