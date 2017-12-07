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Впервые в плей-офф ЛЧ сыграет пять команд из одной страны

Пять клубов Англии вышли в 1/8 финала

  • 07.12.2017 07:47
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УЕФА
© УЕФА
Впервые в истории Лиги чемпионов УЕФА в плей-офф сыграют пять клубов из одной национальной ассоциации.

В 1/8 финала Англию представят пять команд: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». К тому же «Ливерпуль», «Сити», «МЮ» и «Тоттенхэм» заняли в группах первые места. Это лишь второй случай в истории, когда такое достижение покорилось четырем клубам из одной страны. Впервые подобное произошло в сезоне 2006/07, когда свои группы выиграли «Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси». 

Долгое время в Лиге чемпионов вообще не играли пять клубов из одной страны. Впервые это произошло в сезоне 2015/16, когда на групповом этапе выступили испанские «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Валенсия» и «Севилья» (первые три тогда вышли в плей-офф).
 
Четыре клуба из одной страны в плей-офф
2003/04: Испания («Депортиво», «Реал», «Реал Сосьедад», «Сельта»)
2004/05: Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)
2006/07: Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)
2007/08: Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)
2008/09: Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)
2008/09: Испания («Атлетико», «Барселона», «Вильяреал», «Реал»)
2010/11: Англия («Арсенал», «МЮ», «Тоттенхэм», «Челси»)
2012/13: Испания («Барселона», «Валенсия», «Малага», «Реал»)
2013/14: Англия («Арсенал», «МЮ», «Сити», «Челси»)
2013/14: Германия («Байер», «Бавария», «Боруссия» Д, «Шальке»)
2014/15: Германия («Байер», «Бавария», «Боруссия» Д, «Шальке»)
2016/17: Испания («Атлетико», «Барселона», «Реал», «Севилья»)
 
Четыре клуба из одной страны в 1/4 финала
2007/08 : Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)
2008/09: Англия («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)
 
Три клуба (или больше) из одной страны в полуфинале
1999/00: Испания («Барселона», «Валенсия», «Реал»)
2002/03: Италия («Милан», «Интер», «Ювентус»)
2006/07: Англия («Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)
2007/08: Англия («Ливерпуль», «МЮ», «Челси»)
2008/09: Англия («Арсенал», «МЮ», «Челси»)
 

Источник — УЕФА

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