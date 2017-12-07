Тарас СТЕПАНЕНКО: «Этот матч был важнейшим в сезоне»

«Очень серьезно настраивались, понимая, что этот матч – важнейший в сезоне. Выложились максимально, все подстраховывали и помогали друг другу. Стали бить по воротам, и это принесло результат: в эпизоде с первым голом здорово сыграл Бернард. У «Сити» поединок пропускал де Брюйне, тем не менее в их составе все футболисты доказывают, что готовы выступать в таком клубе. В районе 75–78-й минуты стало тяжеловато, мы отдали много сил, я даже посматривал на время… Нужно было добиться положительного итога. Как говорил Мистер, в такой группе в нас мало кто верил, однако мы вышли из нее в плей-офф, и это большое достижение. Показали, что в Украине есть хороший футбол».