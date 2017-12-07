Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Этот матч был важнейшим в сезоне»

Полузащитник «Шахтера» – о матче против «Манчестер Сити»

  • 07.12.2017 07:37
  • 447 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко – о матче против «Манчестер Сити»:
 
«Очень серьезно настраивались, понимая, что этот матч – важнейший в сезоне. Выложились максимально, все подстраховывали и помогали друг другу. Стали бить по воротам, и это принесло результат: в эпизоде с первым голом здорово сыграл Бернард. У «Сити» поединок пропускал де Брюйне, тем не менее в их составе все футболисты доказывают, что готовы выступать в таком клубе. В районе 75–78-й минуты стало тяжеловато, мы отдали много сил, я даже посматривал на время… Нужно было добиться положительного итога. Как говорил Мистер, в такой группе в нас мало кто верил, однако мы вышли из нее в плей-офф, и это большое достижение. Показали, что в Украине есть хороший футбол». 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.