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МАРЛОС: «Доказали, что Шахтер отличная команда»

Хавбек «Шахтера» прокомментировал матч против «Манчестер Сити»

  • 07.12.2017 07:34
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  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Хавбек «Шахтера» Марлос прокомментировал матч против «Манчестер Сити»:

«Мы хорошо поработали – был необходим такой результат. Думаю, это лучшая игра в группе. Прекрасно подготовились и добились победы. Поздравляю болельщиков! Если говорить о втором голе, то, когда я получил мяч, уже видел Исмаили, – так же действуем и в чемпионате Украины. Первый тоже оказался очень красивым. Отмечу, что Бернард сейчас в великолепной форме. Мы набрали 12 очков в сложной группе и доказали, что «Шахтер» – отличная команда».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    kykan
    online
      kykan, 07.12.2017 08:30
    -1
    Тем громче хряпнитесь, отличная команда.
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