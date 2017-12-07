МАРЛОС: «Доказали, что Шахтер отличная команда»

Хавбек «Шахтера» Марлос прокомментировал матч против «Манчестер Сити»:

«Мы хорошо поработали – был необходим такой результат. Думаю, это лучшая игра в группе. Прекрасно подготовились и добились победы. Поздравляю болельщиков! Если говорить о втором голе, то, когда я получил мяч, уже видел Исмаили, – так же действуем и в чемпионате Украины. Первый тоже оказался очень красивым. Отмечу, что Бернард сейчас в великолепной форме. Мы набрали 12 очков в сложной группе и доказали, что «Шахтер» – отличная команда».