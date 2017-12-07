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Шахтер – Манчестер Сити: фотоотчет

Фоторепортаж с заключительного матча «горняков» на групповом этапе

  • 07.12.2017 07:29
  • 599 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

К вашему вниманию фотоотчет с матча «Шахтер» - «Манчестер Сити».


Фото - Екатерина ГОНЧАРОВА

Источник — Sport.ua

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