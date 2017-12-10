Сенсация в Запорожье: Заря победила восьмерых игроков Шахтера

Футбольный год в нашей стране закрывали луганская «Заря» и донецкий «Шахтер», встреча которых прошла на запорожском стадионе «Славутич-Арена». Турнирная ситуация обязывала соперников отработать «прощальную гастроль» на максимуме. Хозяева, будучи бронзовым призером прошлого чемпионата, стараются зацепиться за место в первой шестерке. Гости после сегодняшней ничьей в Александрии получили возможность увеличить отрыв от «Динамо».

Попытки луганской команды проводить позиционные атаки в начале игры настроили на напряженный матч, ведь не каждый украинский клуб занимает такую активную позицию в противостоянии с донецким грандом. «Заря» сдерживала чемпиона и за счет высокого прессинга, в котором принимали участие до четырех футболистов.

Первый голевой момент все-таки остался за «оранжево-черными». После прострела Феррейры бразилец Бернард решил бить в падении первым касанием и едва не попал в дальний угол, когда уже никто не мог вмешаться в ситуацию. Эпизод запомнился, но не заставил хозяев всем составом откатиться к своим воротам. Команда Юрия Вернидуба играла сама и сопернику позволяла.

В середине первого тайма бросилась в глаза проблема последнего паса, которая лишала игру «горняков» остроты. Центральные защитники соперника успевали сближаться друг с другом и перекрывали опасный коридор, с не самый высоким КПД работали и донецкие фланги, большинство передач от бровок были безадресными. На 37-й минуте Марлосу позволили подработать мяч и пробить в обводку со своей любимой точки, вот только в дальний угол лучший футболист Украины уходящего года не попал.

Вторая половина началась с жестких стыков, в которых соперники ног друг друга не жалели. Создавать постоянное давление на ворота «Зари» у «Шахтера» по-прежнему не удавалось, но Паулу Фонсека с тактической перестройкой за счет свежих футболистов не торопился.

Счет на 55-й минуте открыл лидер национального чемпионата. Фред отпасовал на фланг Бернарду, тот прострелил, а адресатом стал не самого гренадерского роста Петряк. За фланговым защитником никто не уследил, а шансов спасти команду от верного гола у вратаря не было. Перед луганчанами встала дилемма: как играть дальше, рисковать по-крупному или ждать своего шанса... Характер борьбы не сильно поменялся, а время бесповоротно уходило.

Матч двух призеров прошлого чемпионата спокойно катился к финальному свистку, в целом получалась скучная игра, тем паче на фоне субботних поединков. Обострения? Пятов в игре практически не участвовал. И! На 78-й минуте голкипер едва не допустил грубую ошибку, когда смахнул мяч прямо на ногу Кочергину. Только игрок «Зари» в незащищенный угол с нескольких метров не попал.

Вот тут началось все самое интересное, скандал, думается, будет громким.

В ответной атаке «Шахтера» арбитр увидел в падении Петряка в чужой штрафной симуляцию, для автора гола это был второй «горчичник», «Шахтер» остался в меньшинстве. Вот теперь от «Зари» требовался рискованный футбол, а «Шахтер» играл на сохранение. За пять минут до конца уже Фред в середине поля заработал свое второе предупреждение, оставив свою команду вдевятером. На 90-й минуте судья назначил пенальти за игру рукой у Бутко, а Ракицкий заработал красную карточку за эмоции.

Силас с «точки» не промахнулся – 1:1! Это могла быть первая ничья в противостоянии команд в рамках чемпионата страны. Однако на четвертой компенсированной минуте Пятов не сумел зафиксировать мяч после удара Андриевского, а кто затолкал его за линию ворот Кочергин или Бутко… Записали на донецкого защитника. «Заря» обыграла «Шахтер».

После финального свистка на защиту рефери встали работники стадиона, а прессинг со стороны Паулу Фонсеки, членов его тренерского штаба и футболистов был серьезный.

Сергей СЕМЕНОВ



«Заря» – «Шахтер» – 2:1 (0:0)



«Заря»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Артем Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Александр Андриевский, Александр Караваев, Артём Громов, Максим Лунёв (Владислав Кочергин, 46), Артем Гордиенко (Желько Любенович, 71), Игорь Харатин (Силас, 46), Владислав Кабаев

«Шахтер»: Андрей Пятов, Факундо Феррейра (Богдан Бутко, 81), Ромеро Марлос (Давид Хочолава, 88), Иван Ордец, Марсио Азеведо, Ярослав Ракицкий, Бернард, Виктор Коваленко (Дентиньо, 73), Иван Петряк, Тарас Степаненко, Фред

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)

Силас, 90+2 (с пенальти), Богдан Бутко, 90+3 (автогол) - Иван Петряк, 55. Силас, 90+2 (с пенальти), Богдан Бутко, 90+3 (автогол) - Иван Петряк, 55.

Владислав Кабаев, 47. Силас, 67. - Иван Петряк, 18. Бернард, 51. Фред, 53. Тарас Степаненко, 56. Дентиньо, 80. Владислав Кабаев, 47. Силас, 67.- Иван Петряк, 18. Бернард, 51. Фред, 53. Тарас Степаненко, 56. Дентиньо, 80.

Иван Петряк, 79. Фред, 86. Ярослав Ракицкий, 90. Иван Петряк, 79. Фред, 86. Ярослав Ракицкий, 90.

Удары (в створ): 4 (3) – 5 (1).

Угловые: 4 – 1.

Офсайды: 1 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.