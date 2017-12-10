Нули на табло, а скучно не было: Александрия и Динамо сыграли вничью

На последний календарный матч года в Александрию «Динамо» приехало в более чем хорошем настроении. После разгромной победы над «Мариуполем» в прошлом туре команда Александра Хацкевича уверенно обыграла в Лиге Европы «Партизан» и обеспечила себе первое место в группе. Естественно, в такой ситуации другие варианты, кроме как на мажорной ноте завершить осеннюю часть сезона, не подразумевались. «Александрии» же для того, чтобы рассчитывать на попадание в первую шестерку, необходимо было, что называется, выпрыгивать из своих штанов и брать максимум очков в битве с именитыми гостями. Заодно и реабилитироваться перед болельщиками за провальный матч прошлого тура с «Ворсклой».

Непрерывный дождь и, как следствие, тяжелое поле стадиона «Ника» не позволяли командам рассчитывать на что-либо комбинационное в этом матче. Навесы с прострелами и ударами издалека в такой ситуации были основным козырем как одних, так и других. И в количестве создания таких моментов на момент конца первой половины первого тайма приуспели как раз хозяева, но до уровня особо острых они явно не дотягивали. А первый по-настоящему опасный эпизод произошел на 21-й минуте, его соавтором стал Морозюк, который опропетчиво катнул мяч назад своим. Но очень быстро сориентировался настырный Цуриков, который протащил по вязкому полю круглого к линии штрафной и, немного сместившись в центр, выстрелил в девятку – мяч пролетел рядом с крестовиной. А еще через шесть минут прессинг александрийцев в центре поля привел к передаче Кулишу, который на левом углу штрафной был абсолютно без опеки. Но, видимо, сам не ожидал такого подарка и пробил крайне неточно. Прояви игрок немного больше хладнокровия в этот момент – Бущану было бы совсем туго.

Только после этого «динамовцы», не создавшие к тому времени ни единого момента у ворот Панькива, проснулись и в ответной атаке имели реальный шанс забить. Пиварич прострелил на Буяльского в район 11-тиметровой, Виталий сходу пробил в касание, но мяч пролетел над перекладиной. Александрийцы, у которых в первом тайме было то ли желания больше, то ли куража, ответили еще одним опасным моментом, но Пономарю не хватило точности после бильярдного выстрела в дальний угол ворот Бущана. А перед самым свистком на перерыв все тот же Кулиш имел реальный шанс забить гостям гол в раздевалку, но после ювелирного навеса справа на дальнюю штангу от Чеботаева пробил рядом со штангой. А что «Динамо»? Реально можно вспомнить потенциально опасный момент на 36-й минуте, когда юный Шапаренко разрезным пасом выводил Морозюка один на один с Панькивым, но «динамовец» не смог качественно обработать мяч и упустил шанс забить. Ну, и спорный эпизод на 42-й минуте, когда Кадар в штрафной при подаче углового оказался на газоне после толчка Чеботаева – лучший арбитр 2017 года Юрий Можаровский криминала в данном эпизоде не увидел. Собственно, все.

Второй тайм обе команды начали на максимальных скоростях, и в течение двух минут обменялиcь опасными моментами. Сначала Цыганков, получив из глубины пас от Мораеса, убежал в контратаку и, подработав себе под левую, выстрелил с линии штрафной – мяч просвистел над перекладиной. А на 51-й минуте Кулиш на ближней штанге пробил неточно после прострела от Банады.

«Динамо» ответило не менее классно. Сначала на 56-й минуте Буяльский обыгрался с Цыганковым, последний слева прострелил во вратарскую на Шапаренко, а тому оставалось переправить мяч, по сути, в пустые ворота. Но опыт, как известно, сын ошибок трудных. И как раз того самого опыта не хватило юному «динамовцу», чтобы открыть счет. А еще через четыре минуты уже Пантич помешал Морозюку забить с углового «сухим листом» и перевел мяч на еще один угловой. Отметим, что в этот период в меньшинстве остался наставник «динамовцев» Александр Хацкевич – за чересчур эмоциональную реакцию на события матча Юрий Можаровский удалил со скамейки запасных Олега Лужного.

Александрийцы, тем временем, уже больше сосредоточились на обороне, все меньше убегая в контратаки. А «Динамо», наоборот, всячески пыталось забить и вырвать желанную для себя победу. Но с завершающим ударом все никак не клеилось. К тому же, кураж поймал голкипер хозяев Панькив, ликвидируя одну за другой реальные угрозы для своих ворот. На 77-й минуте кипер блестяще парирует пушечный выстрел Цыганкова со штрафного. А еше через три минуты Буяльский ювелирным разрезным пасов вывел все того же Цыганкова один на один с кипером, но тот проявил просто верх хладнокровия и ликвидировал угрозу.

«Динамо» продолжало атаковать. И когда Хацкевич пошел на риск, выпустив Гармаша вместо Кендзеры, и когда киевляне остались в меньшинстве: уж слишком откровенно рисовал пенальти Беседин в борьбе с защитником, который, судя по повтору, играл в мяч. Но «Александрия» выстояла и завоевала для себя драгоценное очко, став воистину грозой для претендентов на чемпионство. «Динамовцам» теперь остается пожелать удачи «Заре» и надеяться, что та сумеет сегодня отобрать очки у «Шахтера».

Евгений САВЧУК

«Александрия» – «Динамо» – 0:0

«Александрия»: Юрий Панькив, Андрей Гитченко, Валерий Бондаренко, Павел Пашаев, Сергей Чеботаев, Андрей Запорожан, Андрей Цуриков, Станислав Кулиш (Артем Ситало, 59), Евгений Банада, Алексей Довгий (Максим Каленчук, 95), Виталий Пономар (Михаил Козак, 92)

«Динамо»: Георгий Бущан, Евгений Хачериди (Александар Пантич, 46), Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Томаш Кендзёра (Денис Гармаш, 74), Николай Морозюк, Николай Шапаренко (Артем Беседин, 62), Жуниор Мораес

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)



Евгений Банада, 15. Андрей Гитченко, 67. Павел Пашаев, 83. - Александар Пантич, 47. Виталий Буяльский, 67. Артем Беседин, 68. Владимир Шепелев, 82. Евгений Банада, 15. Андрей Гитченко, 67. Павел Пашаев, 83.- Александар Пантич, 47. Виталий Буяльский, 67. Артем Беседин, 68. Владимир Шепелев, 82.

Артем Беседин, 78. Артем Беседин, 78.

Удары (в створ): 8 (2) – 9 (6).

Угловые: 1 – 6.

Офсайды: 0 – 3.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.